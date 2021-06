Mary-Louise Parker rejoint Natalie Portman dans The Days of Abandonment .

HBO Films’ le Jours d’abandon a jeté Mary-Louise Parker (Mauvaises herbes) pour jouer aux côtés de Natalie Portman dans l’adaptation par Maggie Betts du roman d’Elena Ferrante.

Parker incarnera la Mysterious Woman, “une femme fascinante mais insaisissable que Tess de Portman commence à rencontrer partout où elle va, ce qui amène Tess à remettre en question sa santé mentale”.

Les jours de l’abandon est «un voyage viscéral et sans limites dans l’esprit d’une femme en crise qui affronte les normes de la maternité et de l’identité féminine alors que Tess (Portman) traverse les recoins les plus sombres de sa propre psyché. Le film suivra l’histoire de Tess, une femme qui a abandonné ses propres rêves pour une vie familiale stable. Son monde est soudainement bouleversé lorsque son mari l’abandonne.

Maggie Betts (Noviciat) écrira, réalisera et produira le film. Maven Screen Media produira le film aux côtés de MountainA Films de Portman.

Ricky Church

