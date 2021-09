Mary Romero conserve brillamment le titre européen des super poids coq à Barcelone

in

Faisant bon la maxime d’une bonne fin il n’y a pas de mauvais début, le boxeur murcien Marie Romero a conservé le titre de champion d’Europe des super coqs face aux Britanniques Amy Timlin (21 ans). La de Puerto Lumbreras (36 ans) a exposé au Palau Olímpic Vall d’Hebrón la ceinture gagnée brillamment avant Ivanka Ivanova en janvier 2020, lors d’une soirée organisée par le promoteur Salle d’allumettes dans la capitale catalane et qui a compté environ 1 800 personnes dans les tribunes, le maximum autorisé par les autorités sanitaires.

Marie Romero était meilleur du début à la fin, dominant la situation, lançant de bons droits et gauches, travaillant court et long et gardant toujours la distance, empêchant le Manchester trouver la distance pour blesser le murcien.

Un combat qui a été marqué par la coupure latérale au sourcil qu’Amy Timlin a subie fortuitement et qui, bien qu’elle lui ait permis de boxer, a en effet réduit ses performances. La Britannique a eu ses moments, mais Mary Romero était clairement supérieure, sachant punir son adversaire à tout moment et la battant à la fin en raison du retrait de sa rivale, épuisée et en larmes, a dit au revoir à l’avance à une bonne boxe. match, avant le grand rendez-vous de la nuit Kerman Lejarraga contre Dylan Charrat.

Lire aussi AGENCES

Lire aussi efe

Lire aussi Rédaction