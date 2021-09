Mary Romero : “Je vais utiliser l’expérience pour conserver mon titre européen”

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le Murcien Marie Romero (6-2, 1 KO) combat ce samedi à la soirée Matchroom à Barcelone, dans un procès qui représente la première défense de son Championnat d’Europe des Super Coq obtenu en janvier 2020. Trois jours après son combat le plus important, et avec 36 ans mais l’illusion d’un adolescent, Romero a reçu ESPABOX.

Le champion espagnol a commenté avec plaisir que «Je savais quelque chose à propos de tout ça, mais ils m’ont appelé un mois pour confirmer le combat et cette défense obligatoire. C’est mon combat le plus important, car être avec Matchroom en Espagne et être le premier combattant de notre pays à le faire est la meilleure chose qui me soit arrivée en tant que boxeur, et aussi avec mon ami Kiko présent. Pour moi, c’est comme avoir une Coupe du Monde ».

Concernant la préparation à la nomination, que Romero doit combiner avec son travail dans le secteur de la sécurité, il admet que «Ça a été un été très difficile, aussi pour mes enfants, en sacrifiant tout : la plage, sortir beaucoup, etc. Mais ils s’entraînent avec moi et ils m’aident beaucoup, toutes les heures en valent la peine car plus tard la récompense viendra en haut du ring ».

Le passage des combats, comme il nous l’a dit l’année dernière, dans sa ville, Puerto Lumbreras, à un événement mondial qui est vu dans 200 pays était une question obligatoire : «Je ressens la même chose, parce que mes gens m’ont aidé de la même manière, les entreprises collaborant, les gens m’aidant de toutes les manières et le bureau du maire lui-même a installé un écran géant pour regarder le combat. Ce sera comme si j’étais là-bas, je suis sûr que je remarquerai leur soutien et leurs cris depuis Barcelone », exprime-t-elle avec animation.

Amy Timlin, sa rivale, a été soigneusement étudiée par la Murcienne et son équipe : «Malgré le fait de ne pas avoir beaucoup de combats en tant que professionnel, et moi non plus vraiment, mais j’ai une très longue carrière sur le ring dans divers sports de contact, c’est une grande boxeuse et très rapide, elle vient de la boxe olympique. Elle viendra affamée, mais je vous assure qu’elle n’a pas la même que moi ».

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

À propos de la différence d’âge, 15 ans entre les deux, Romero plaisante avec son ancienneté, ajoutant que « Il faut puiser dans l’expérience, pour être un vieux renard, il faut jouer le facteur de la tête, ne pas la laisser réfléchir, la déranger et lui dire que c’est ma maison et me voilà le patron ».

Enfin, le facteur que Mary Romero n’a pas concouru depuis un an et demi fait également surface dans la conversation : «Je l’ai bien préparé, je suis un athlète et je m’entraîne toujours. J’aurais aimé avoir fait quelques combats avant, mais cela ne pouvait pas être à cause de la pandémie, et je ne pouvais pas à peine voyager pour le sparring, mais c’était une préparation de qualité. Je me lève tôt avant de travailler pour courir, puis quand j’y arrive je m’entraîne… Pareil, et encore plus en tant que mère, j’aurais arrêté, mais je pense que je suis à l’âge de pouvoir faire quelque chose de grand et je me sens très fort et très bien. Je ferai de mon mieux dès que la cloche sonnera et je profiterai, car c’est un rêve ».

Romero n’est pas une favorite, nous souhaitons toute la chance du monde à la boxeuse de Puerto Lumbreras dans son combat de samedi.

La victoire de Romarin est rémunéré à 4,33 € par euro misé, tandis que celui de Timlin à 1,22 € mais il existe aussi des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chance!

L’intégralité de l’exposé est visible sur ce lien.