Mary Trump a raison, mais pour une mauvaise raison ⋆ .

Il y a longtemps (il y a longtemps maintenant, n’est-ce pas?), Mary Trump, qui est la nièce éloignée de Donald Trump, a prédit avec confiance qu’il ne parlerait que de courir en 2024, mais qu’il ne se présenterait pas en fait parce que il aurait tellement peur de perdre à nouveau.

Je n’étais pas d’accord avec Mary et j’ai prédit avec autant de confiance que Trump se présenterait en 2024.

Marie a maintenant changé d’avis. Elle prétend maintenant que son oncle se présentera en 2024. Elle donne deux raisons pour son changement d’avis. La première est parce qu’elle prétend qu’il “semble toujours s’en tirer avec tout, n’est-ce pas?”

Ce qu’elle entend par là n’est pas clair.

La deuxième raison est l’adoption de toutes les lois sur la suppression des électeurs. Elle prétend qu’ils truqueraient les élections en faveur de Trump et lui garantiraient une victoire.

Je crois qu’elle a raison de dire que Trump se présentera en 2024, mais je ne suis pas d’accord avec ses raisons.

Je pense que Trump se représentera à cause de sa faible intelligence et de sa grave maladie mentale.

Qu’est-ce que je veux dire par là ?

Tout d’abord, ceux d’entre nous qui vivent dans la région de New York et qui ont observé sa carrière depuis les années 70 savent que Trump est incroyablement stupide. Il était la risée du monde de l’immobilier new-yorkais parce que c’était un homme d’affaires terrible qui ne pouvait pas négocier pour sortir d’un sac en papier.

Il achetait toujours les mauvaises propriétés et les payait beaucoup trop cher. Il a déposé son bilan à six reprises. SIX FOIS! Souvent, il ne lui restait que la Trump Tower et son vulgaire penthouse doré, l’exemple parfait de la façon dont un pauvre pense que les riches vivent.

D’une manière ou d’une autre, il a toujours réussi à convaincre les banques de lui prêter plus d’argent afin qu’il puisse continuer à acheter et à perdre des biens immobiliers.

Quand The Apprentice a été annoncé, j’ai pensé que ça allait être une émission parodique. Qui, sensé, ferait d’un homme d’affaires raté le titan de l’industrie ? Mais ce n’était pas une parodie et les gens à travers le pays ont commodément oublié que les émissions de téléréalité ne sont pas la réalité et ont été présentés à Trump en tant qu’entrepreneur à succès.

Si vous vous demandez toujours pourquoi quelqu’un voterait pour lui, c’est parce qu’ils ne le connaissent que de The Apprentice. Ils n’ont aucune idée de sa carrière précédente en tant que punchline locale à New York.

Voyons maintenant son comportement récent.

Trump ne pense pas avoir perdu les élections comme le prétend Mary. Il pense qu’il a gagné. Il n’a jamais concédé l’élection, donc dans son esprit, cela signifie qu’il n’a pas perdu. La raison pour laquelle il pense qu’il a gagné est que ses conseillers lui ont dit que s’il gagnait 68 millions de voix, il gagnerait les élections.

Il a fini par remporter 74 millions de voix. Il a obtenu les 68 millions de voix dont il avait besoin pour gagner et plus, alors il a pensé qu’il avait gagné les élections.

Je sais je sais. Biden a remporté 80 millions de voix, donc il a gagné, mais Trump est stupide. Il pensait que tout ce dont il avait besoin pour assurer une victoire était de 68 millions de voix qu’il dépassait, ce qui signifiait qu’il avait gagné. Peu importe le nombre de votes que Biden a gagnés. Ce qui est important, c’est le nombre de votes que Trump a gagnés.

N’y pense pas trop fort. Vous aurez mal à la tête. Je te l’ai dit, l’homme est stupide.

Voici un autre bon exemple de sa faible intelligence. Il ne comprend pas comment fonctionne le vote par correspondance. Il était prévu que les électeurs démocrates voteraient par correspondance et que les électeurs Trump voteraient en personne. Cela signifiait donc qu’à la clôture des sondages, il semblerait que Trump était en train de gagner, mais une fois le vote postal compté, Biden gagnerait.

Trump a eu une crise de colère le soir des élections parce que les votes par correspondance étaient comptés après la fermeture des bureaux de vote. Votes qui ont tendance Biden. Trump n’arrêtait pas de dire que les bureaux de vote étaient fermés et que le dépouillement devait donc s’arrêter. Dans son esprit, seuls les votes émis avant la fermeture des bureaux de vote devraient compter.

Peu importe combien de fois on lui a expliqué que les votes par correspondance étaient des votes qui avaient été déposés des semaines, voire des mois avant la fermeture des bureaux de vote mais qui n’avaient pas été comptés avant le soir des élections, il a insisté avec acharnement pour qu’ils ne soient pas comptés parce que les sondages étaient fermé.

C’est l’origine de « l’élection volée » et des urnes dont il ne cesse de parler. Volé, parce qu’il gagnait jusqu’à ce que les « vidages des bulletins de vote » des bulletins de vote postal soient comptés, faisant basculer l’élection à Biden.

Biden a volé les élections à Trump avec des bulletins de vote illégaux qui sont soudainement apparus après la fermeture des bureaux de vote. Même si les bulletins de vote postal avaient été là, attendant d’être comptés, depuis le début.

Alors pourquoi est-ce que je dis qu’il est gravement malade mentalement ? Je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, donc je ne m’aventurerai pas à le diagnostiquer, mais il est évident pour tout le monde que Trump est un malade mental. Sa compréhension de la réalité est au mieux ténue. Sa pensée est extrêmement désordonnée.

Une fois de plus, examinons son comportement récent.

J’ai beaucoup écrit sur la réplique du bureau ovale qu’il a créée à Mar-a-Lago, le faux sceau présidentiel sur sa papeterie, que les gens doivent appeler le président, pas l’ancien président.

Il a même adopté le numéro 45 comme marque. L’URL de son site Web est 45Office.com. L’URL de son PAC est SaveAmerica45.com. Regardez attentivement les photos de ses menottes. Elles sont monogrammées du numéro 45 à la place de ses initiales.

Oui, tout cela est hystériquement drôle et un peu pathétique pour le reste d’entre nous, mais pour Trump, tout est réel. C’est comme les enfants qui jouent à la maison. La « nourriture » qu’ils « cuisinent » et « mangent », les poupées qui remplacent les bébés, les vêtements qu’ils portent, sont tous aussi réels pour eux que la nourriture que leurs parents préparent et leurs petits frères et sœurs.

Trump a construit une réalité alternative où il est toujours président. Il travaille au bureau ovale. Il rencontre un cabinet. Il organise des rassemblements comme il l’a fait lorsqu’il était président. Il est toujours à la tête du Parti républicain, dictant la politique et les candidats.

Malheureusement, dans ce cas, les républicains lui permettent de réaliser ses fantasmes en lui donnant le pouvoir de diriger le Parti, ce qui renforce encore la réalité alternative de Trump.

Il est clairement malade.

Et malgré sa maladie mentale évidente, il courra à nouveau en 2024 à condition que sa santé reste bonne.

S’il perd, nous aurons droit à une répétition des conséquences des élections de 2020. Il ne peut pas accepter la défaite car dans son monde, il remporte toujours les élections.

S’il gagne les élections, ce qui pourrait arriver selon qui se présente contre lui, que Dieu nous aide tous. Il lui a fallu près de quatre ans pour trouver la meilleure façon de diriger la Maison Blanche et le pays : s’entourer de flagorneurs et ignorer tout le monde.

Cette fois-ci, il résistera activement à toutes les restrictions de son comportement, nous condamnant le reste d’entre nous à la pauvreté, à la mauvaise santé et aux catastrophes environnementales.

Mais rien de tout cela n’aura d’importance pour Trump, car dans son monde, il a toujours raison et le monde est toujours merveilleux.

