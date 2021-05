Mary Wells: icône de Motown et première superstar de la musique soul

Qui a été la première superstar de l’âme féminine? Qui a fourni le glamour – en fait, a repoussé les limites du style pour son époque – et une beauté étonnante et indéniable bien avant que «Black is beautiful» ne devienne un slogan? Qui a chanté comme un oiseau et s’est échappé de la cage qui la gardait captive et en faisait le héros qu’elle était – pour constater que l’indépendance avait un prix? Qui donnait Marvin Gaye un point de vente qui répondait aux besoins commerciaux, le laissant capable de faire les disques qu’il voulait vraiment? Rien d’autre que Mary Wells, c’est qui.

La première véritable icône de Motown

Première superstar de la musique soul, Mary Wells a mené là où Gaye et Stevie Wonder finirait par suivre la lutte pour la liberté de s’exprimer.

Aujourd’hui, Mary Wells est connue presque exclusivement pour «My Guy», le snapper intemporel et sophistiqué qui l’a emmenée au sommet du classement américain en 1964. Mais pendant la première moitié des années 60, Wells a connu de nombreux succès. Elle est rapidement passée d’auteure-compositrice en difficulté à devenir la première véritable icône de Motown, et il semblait que son statut de célébrité était là pour rester. Elle avait une voix chaleureuse unique, une personnalité publique facile à vivre et un look élégant et parfois impertinent qui la rendait commercialisable. Mais son point culminant de carrière de «My Guy» a également marqué le moment où la chanteuse a su qu’elle devait se libérer. Mary Wells n’était pas une marionnette; elle était une artiste désireuse de faire son propre truc. Son rêve est devenu réalité mais, comme le prétend le cliché, il est sage de faire attention à ce que vous souhaitez…

Les premières années

Mary Wells est née à Détroit, le 13 mai 1943. Élevée par sa mère, elle a grandi dans la pauvreté et a souffert de méningite spinale et de tuberculose dans son enfance. Mais être une fille pauvre dans la grande ville signifiait que lorsqu’elle allait bien, elle devait aider sa mère dans son travail de nettoyage. Au début de son adolescence, Mary a chanté dans les boîtes de nuit, après avoir perfectionné sa voix à l’église, et elle a souvent chanté en travaillant. Mary a quitté l’école à 17 ans mais avait fait ses devoirs: obsédée par la héroïne locale Jackie Wilson, elle a décidé d’écrire des chansons pour lui et a vu une opportunité en 1960 lorsqu’elle a été présentée à Berry Gordy dans une discothèque de Detroit. Wells savait que Gordy avait écrit des tubes pour Wilson et lui a demandé s’il pouvait faire parvenir une de ses chansons au hitmaker «Reet Petite».

Gordy a mis cette jeune femme précoce à l’épreuve et lui a demandé de chanter sa chanson sur-le-champ. Wells a eu le courage de le faire – et a décroché un contrat chez Gordy’s Motown, où la chanson qu’elle avait l’intention de donner à Wilson est devenue son premier tube. “Bye Bye Baby” a fait le top 50 de la pop, mais cela n’a en aucun cas présenté le Mary Wells fini. Le raffinement vocal pour lequel elle est devenue célèbre n’était pas en évidence, et elle a chanté d’une voix rauque et rauque, comme si elle n’avait pas tout à fait eu l’idée de Jackie Wilson chantant la chanson de sa tête.

Son prochain single, “I Don’t Want To Take A Chance”, en 1961, fit d’elle la première artiste solo féminine de Motown à atteindre le Top 40 américain, mais son troisième, “Strange Love”, échoua à tenir sa promesse. Mary avait perdu le contrôle de son matériel, Mickey Stevenson lui fournissant ses chansons.

Devenir une star

Après la déception de «Strange Love», Motown a demandé à un autre écrivain à la réputation grandissante de composer pour l’adolescent talentueux: Smokey Robinson. Il a tout de suite décroché l’or avec «The One Who Really Loves You» – non seulement parce que le single est passé dans le Top 10 en 1962, mais parce que sa touche légère en tant que producteur a fait ressortir le côté plus doux de la voix de Mary pour la première fois. Le suivi, “You Beat Me To The Punch”, était un autre hit du Top 10, et il a dominé le classement R&B et a remporté une nomination aux Grammy Awards – le premier de Motown. «Two Lovers» a terminé l’année 1962 de Wells de la même manière, une performance magnifiquement élégante qui a fortement marqué.

Les choses ont un peu bougé pour ses deux prochains singles, qui ont été suivis de deux plus grands succès, «What’s Easy For Two Is Hard For One» et «You Lost The Sweetest Boy». Si Mary avait regardé par-dessus son épaule, elle aurait peut-être vu l’avenir de l’âme, menaçant de la dépasser: parmi les choristes de «Sweetest Boy» se trouvait Les Supremes, un trio sur une courbe d’apprentissage abrupte en 1963, et le disque a été écrit et produit par Holland-Dozier-Holland, les piliers de l’écriture et de la production en plein essor de Motown. Puis, en mars 1964, une autre production de Smokey magnifiquement jugée est devenue la carte de visite de Mary: «My Guy».

“My Guy” est un disque qui n’a pas besoin d’être présenté – bien que cela signifierait perdre la ligne de cor passionnante qui vous appelle dans ce fracas éternel. C’était un n ° 1 aux États-Unis, a atteint le n ° 5 au Royaume-Uni et est devenu un succès dans de nombreux autres territoires. Mais Mary voulait plus, tout comme son mari, Herman Griffin, qui l’a exhortée à quitter Motown. Wells aspirait à écrire son propre matériel et estimait que l’argent que son succès rapportait à l’entreprise était dépensé pour développer d’autres actes qui ne permettraient finalement de concurrencer qu’une seule Mary Wells. Avec sa série de succès, Mary était la plus grande star de Motown, mais elle n’avait que 20 ans et n’avait peut-être pas l’expérience pour faire valoir son opinion dans une entreprise remplie de jeunes hommes ambitieux. Mary voulait sortir.

Duos avec Marvin Gaye

Elle avait cependant un autre rôle à jouer à Motown. La compagnie l’a associée à Marvin Gaye et les deux jeunes chanteurs ont réalisé un album glorieux, Together, qui comprenait les séduisants «Once Upon A Time» et «What’s The Matter With You Baby», des chansons à succès placées dos à dos sur un single du NOUS. À l’âge de 21 ans, Mary a quitté Motown, après un procès qui a statué qu’un contrat qu’elle avait signé en tant que mineure ne s’appliquait plus. Motown a perdu sa première superstar.

Superstar? Certainement. Mary Wells a marqué 10 succès pop en trois ans et demi, et quand elle a quitté Motown, elle venait d’avoir son plus gros succès à ce jour. Elle ne s’était jamais vendue, et était une star encore plus grande sur le R&B – pour lequel, lire afro-américain – graphique. Son look, orné de perruques blondes et de superbes robes de scène, était en avance sur son temps et elle était un sex-symbol pour de nombreux jeunes fans. Sa perte a durement frappé Motown, c’est pourquoi ils se sont battus pour la garder. Mais Mary a aussi perdu: l’accord qui l’a libérée de Motown lui a non seulement coûté la production et la force promotionnelle du label, mais il l’a privée de redevances sur les ventes de son ancien matériel.

La vie après Motown

En avant et… pas tout à fait à la hausse. Mary a décroché un contrat de 200 000 $ avec 20th Century Fox. Leur première sortie ensemble était un couplage unique «Ain’t It The Truth» et le plutôt pointu «Stop Takin ‘Me For Granted», ce dernier écrit par Mary sous le pseudonyme LR Peques. Il n’y avait pas beaucoup de différence entre le nouveau son de Mary et ses classiques de la Motown, mais le disque était décevant en termes de ventes, même s’il était dans le Top 10 du classement R&B.

«Use Your Head», co-écrit par Barrett Strong, légende de la composition de Motown, a fait mieux – mais c’était son dernier succès pop dans le Top 40. Un album de Lennon–McCartney reprises, Love Songs To The Beatles, était une proposition marketing plausible en 1965: Mary était quelqu’un Les Beatles idolâtrée et elle avait fait une tournée au Royaume-Uni avec eux en 1964, nouant une relation chaleureuse avec John Lennon en particulier.

La carrière pop de Mary a été effectivement terminée et saupoudrée en 1965, avec seulement deux disques dans le Top 60, «Never, Never Leave Me» et «Dear Lover», ce dernier étant son premier single pour la filiale Atco d’Atlantic et rempli de bonté de l’âme de Chicago. À partir de ce moment, les sorties de Mary étaient soit de petits succès, soit des flops, bien que leur niveau de qualité soit toujours élevé, et ils finiraient par trouver un auditoire fidèle sur la scène soul du nord du Royaume-Uni.

La voix de Mary est restée belle. Elle a travaillé avec des producteurs et arrangeurs de grande qualité, tels que Sonny Sanders et Carl Davis, responsables de certaines des meilleures chansons du milieu des années 60 de Jackie Wilson. Vers la fin de son mandat chez Atco, elle avait le contrôle sur son matériel, et la même chose s’appliquait à Jubilee, le label qu’elle a rejoint en 1968.

Mary a divorcé de Griffin et a épousé Cecil Womack, le frère du plus célèbre Bobby, en 1967. Mary et Cecil ont écrit et produit son matériel Jubilee, qui s’est avéré raisonnable sur le graphique R&B. Mary a continué à enregistrer par intermittence pour Reprise et Epic. Elle a divorcé de Cecil en 1977 et a épousé son frère Curtis, et quand Cecil a formé Womack And Womack avec Sam CookeLinda, la fille de Mary, a chanté en back-up sur leur bel album Love Wars.

Maladie et mort

Mary a succombé à un cancer du larynx en 1992, un destin cruel pour une chanteuse fabuleuse. Elle avait été diagnostiquée après l’échec de sa voix lors de l’enregistrement pour le label rétro-soul Nightmare. Elle avait lutté contre la toxicomanie dans les années 70 et des épisodes de dépression, et tout comme elle aurait dû prospérer en 1965, elle a subi une rechute de la tuberculose de son enfance, qui l’a mise hors de combat pendant des semaines. Mary a été spectaculairement malchanceuse.

Héritage

Bien que son temps à son apogée absolu ait été court, la carrière de Mary Wells avait été glorieuse. Bien que sa tentative de se libérer et de trouver la liberté artistique n’ait pas fonctionné pour elle comme elle l’a fait plus tard pour Marvin et Stevie, sa voix et son talent sont restés intacts. Son travail de duettiste avec Marvin Gaye avait établi un modèle qu’il utilisait pour conjurer la pression commerciale avec son travail avec Kim Weston, Tammi Terrell, et Diana Ross. Son apparence pulpeuse a prouvé que l’âme pouvait être vendue comme sexy aux Blancs, ce que ses anciens choristes, The Supremes, exploitaient de manière mignonne. Et bien que vous puissiez affirmer qu’il y avait des superstars de l’âme féminine avant Mary Wells, telles que Dinah Washington et Etta James, ils étaient tous deux connus d’abord dans d’autres domaines, tels que le R&B, le rock et le jazz.

Mary Wells était la soul du premier au dernier, la légende pionnière et éternelle de cette remarquable musique noire américaine. Elle était tout simplement incroyable. Ne la prenez pas pour acquise.

