Marycarmen López ressemble à une Miss Univers

. Regardez l’ex-reine de Nuestra Belleza Latina qui ressemble aujourd’hui à une Miss Univers

Nuestra Belleza Latina est non seulement devenue l’un des programmes les plus réussis d’Univision, mais c’est aussi un spectacle qui a permis aux jeunes femmes qui y passent, qu’elles gagnent ou non, d’avoir un tremplin pour poursuivre leur carrière, et selon beaucoup des ex-reines qui ont concouru, cela a totalement changé leur vie.

En 2009, l’une des participantes qui a le plus attiré l’attention, non seulement pour sa beauté et sa tendresse, mais pour l’histoire de sa vie, était la Mexicaine Marycarmen López, qui a finalement été la première dauphine, contre la Cubaine Greydis Gil, qui était-elle portait la couronne Nuestra Belleza Latina dans la saison trois.

A seulement 19 ans à l’époque, Marycarmen López, issue d’une famille très modeste de San Antonio, Texas, où selon elle a avoué, 9 personnes vivaient dans deux pièces, la jeune femme est tombée amoureuse du public et de la l’entraîneur et les juges ont transformé sa photo. Bien que la jeune femme ait toujours été très jolie, après le concours, non seulement elle a eu une image plus modèle, mais elle a aussi appris à avoir une personnalité beaucoup plus forte, des aspects qui l’ont sans doute emmenée assez loin dans sa vie.

Jouer

Marycarmen López, a toute la collection de robes que j’ai utilisées en 2009 | NBL El Reencuentro Il y a 11 ans, une concurrente a attiré l’attention du public pour l’histoire de sa vie, car malgré le fait qu’elle n’avait pas les ressources économiques, sa mère l’a encouragée à poursuivre le rêve de Nuestra Belleza Latina. Maintenant Marycarmen, qui n’avait vu aucune vidéo de sa participation au concours, parle de son avenir… 2020-07-13T21:42:08Z

Et c’est qu’aujourd’hui, à 32 ans, Marycarmen López apparaît comme une Miss Univers, comme en témoignent les photographies qu’elle partage constamment sur ses réseaux sociaux.

Comme Alejandra Espinoza elle-même l’a assuré dans une spéciale qui était avec elle, l’ex-reine a aujourd’hui une beauté qui s’est encore plus épanouie que lorsqu’elle a concouru pour le titre de Nuestra Belleza Latina, en 2009.

Ses beaux grands yeux, sa peau de porcelaine et ses pommettes saillantes, font que beaucoup l’ont même comparée à Miss Univers comme la Vénézuélienne Bárbara Palacios et la Mexicaine Andrea Meza, qu’elle a vu gagner en direct et en direct en mai dernier.

Après le triomphe de sa compatriote, Marycarmen López, qui ressemblait à une reine au gala, a partagé un message plein d’émotion : « Comme c’est cool d’être dans mon premier @missuniverse et de voir #mexico gagner. Le glamour d’hier soir. #Miss Univers”.

Mais la beauté n’est pas le seul élément qui se démarque dans la vie actuelle de la première finaliste de Nuestra Belleza Latina 2009, mais aussi, comme s’il s’agissait de la protagoniste d’un conte de fées, après avoir traversé le concours, Marycarmen López Elle a commencé à travailler comme journaliste de divertissement pour Univisión à San Antonio, puis son chemin s’est élargi jusqu’à ce qu’elle réalise son rêve de devenir actrice.

Marycarmen a participé à plusieurs productions hollywoodiennes, parmi lesquelles le film La veille de Noël, aux côtés du célèbre acteur Mario López, ainsi que dans des émissions telles que la série Oprah Winfrey, Queen Sugar, où elle a brillé par son talent et son look. frappant.

Sur le plan personnel, Marucarmen López est aussi une femme épanouie, puisqu’elle a un beau mariage avec une idole, qu’elle définit comme son prince charmant, et avec qui elle attend aussi actuellement son premier bébé.

Sur les réseaux sociaux, la belle Marycarmen, qui bien qu’elle soit plus jolie, plus glamour que jamais et devenue célèbre, continue d’entretenir sa personnalité humble et simple, n’arrête pas non plus de montrer sa mère dans les réseaux, qui était le moteur qui l’a poussée à l’inviter. Nuestra Belleza Latina à se lancer alors qu’elle risquait de rompre le loyer à ce moment-là pour que sa fille puisse auditionner.

Jouer

Maricarmen López nous raconte sa vie ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe L’ancienne participante de Nuestra Belleza Latina était à l’audition à San Antonio pour soutenir les candidats de la huitième saison de l’émission. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Giselle Blondet Juges : Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil Pour en voir plus… 06-01-2014T17 : 45 : 53Z

C’est avec elle, avec qui il a foulé le tapis rouge à l’avant-première de la série Queen Sugar, avec une grande fierté.