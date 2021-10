Maryland Democrat, un chirurgien, condamné à une amende pour avoir assisté à des réunions législatives Zoom depuis la salle d’opération

Un législateur de l’État démocrate du Maryland aurait été condamné à une amende de 15 000 $ par le conseil des médecins de l’État et officiellement réprimandé pour s’être connecté à des réunions législatives à distance depuis la salle d’opération, selon les rapports.

Le Dr Terri Hill, déléguée de l’État et chirurgien plasticien certifié, se serait engagée dans une « conduite non professionnelle dans la pratique de la médecine » pour avoir participé à au moins deux réunions Zoom avec d’autres législateurs au cours de la dernière année alors qu’elle était impliquée dans une opération chirurgicale, selon au soleil de Baltimore.

La législatrice de 62 ans formée à Harvard et Columbia s’est défendue en affirmant qu’elle avait reçu le consentement des patients avant de rejoindre les réunions Zoom.

Une patiente a déclaré qu’elle ne se souvenait pas qu’on lui ait demandé son consentement et a déclaré qu’elle était préoccupée par le fait que l’attention de son chirurgien était divisée, a rapporté FOX 45 Baltimore.

Le poste de délégué d’État est techniquement un travail à temps partiel et les législateurs gagnent environ 50 000 $ par an, selon le Sun.

Le législateur a accepté de payer l’amende et elle a reconnu son erreur dans une déclaration cette semaine après avoir déjà défendu ses actions.

« En tant que médecin et professionnelle, je cherche toujours des moyens d’améliorer ma pratique », a-t-elle déclaré, selon le Sun. Parfois, cela implique d’accepter les critiques constructives des autres. J’accepte la décision du conseil d’administration que j’aurais pu faire mieux. »

Le Dr Terri Hill, délégué de l’État et chirurgien plasticien certifié, a été condamné à une amende de 15 000 $ par le conseil des médecins de l’État et officiellement réprimandé pour « conduite non professionnelle dans l’exercice de la médecine » (iStock/Maryland House of Delegates)

Lors d’une audience publique à distance en février, Hill était devant la caméra, apparemment avec un patient subissant une « chirurgie abdominale majeure » ​​lorsqu’elle a présenté un projet de loi. Elle avait un fond bleu uni dans la vidéo mais a été vue dans ses gommages, selon FOX 45.

« Je suis au travail, oui. Vous êtes au travail. Je suis au travail », a-t-elle déclaré dans la vidéo lorsqu’on lui a demandé où elle était.

Lors d’une séance de vote en mars, la salle d’opération pour une « chirurgie abdominale et dorsale majeure » pouvait être vu derrière elle, a rapporté le journal.

Le Maryland Board of Physicians a ouvert une enquête sur l’affaire après qu’une plainte a été déposée et qu’elle a été reconnue coupable de « conduite non professionnelle dans l’exercice de la médecine ». En plus de l’amende, elle sera officiellement réprimandée, selon le journal.

Hill représente le 12e district législatif de l’État, qui comprend des parties des comtés de Baltimore et Howard.