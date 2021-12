Maryland, Mark Turgeon se séparent; Réaction de Twitter à l’intérim de Manning

Après plus de 10 saisons comme entraîneur du Maryland et compilé un record de 226-116 qui comprend un championnat Big Ten en saison régulière et cinq participations à des tournois de la NCAA, Mark Turgeon n’est plus à la tête du programme des Terps.

Danny Manning, qui a été assistant de l’équipe, assume le rôle intérimaire.

Le timing est assez étrange – la saison du Maryland a déjà commencé et les Terps avaient une fiche de 5-3 avec des défaites contre George Mason, Louisville et Virginia Tech.

Mais comme l’a rapporté Jeff Goodman de Stadium, « l’administration voulait aller dans une direction différente et Mark Turgeon épuisé par le travail et la base de fans. »

Il n’a pas vraiment bien réussi à Wake Forest.

Donc voilà. On verra!