Marysia Swim devient sportive – WWD

Marysia Dobrzanska Reeves a passé la majeure partie de la pandémie à jouer au pickleball, au tennis et à suivre des cours de yoga et de danse hip-hop.

«Je pense que c’est en quelque sorte la seule chose qui m’a sauvé», a déclaré Dobrzanska Reeves à WWD. «Je sens, comme beaucoup d’autres personnes, rester actif m’a aidé à rester sain d’esprit pendant cette période de folie.»

C’est en partie pourquoi le fondateur de la marque de maillots de bain de luxe Marysia – la marque connue pour ses bords festonnés signature – a décidé de lancer une collection de vêtements de sport appelée «Sport Clean».

«J’ai toujours pensé à concevoir du sport, mais ce n’était pas le bon moment», a expliqué Dobrzanska Reeves. «Nous produisons trois collections par an, donc c’était juste beaucoup à gérer. Cette année, nous avons sauté une saison entière, au printemps dernier, à cause du COVID-19. J’ai donc eu un peu plus de temps pour concevoir ce que je voulais. C’est ainsi que le sport est né. »

La collection Marysia Sport Clean de 18 pièces comprend des soutiens-gorge de sport, des leggings, des robes de tennis et des shorts de vélo, tous avec les pétoncles emblématiques de la marque et tous nommés d’après des stars du tennis. Il y a le grenouillère Iga, du nom de la star polonaise du tennis Iga Swiatek; les robes Serena et Venus, nommées d’après Serena et Venus Williams; et les leggings Naomi, pour Naomi Osaka.

«L’ajout de la collection de sport fait partie de tout le style de vie Marysia», a déclaré Dobrzanska Reeves. «Maintenant, vous nagez pas seulement [in Marysia], mais vous pouvez faire toutes sortes d’autres activités dans nos pièces. »

Elle a ajouté que chaque saison, elle prévoyait de mettre à jour la collection avec quelque chose de nouveau.

«Je veux essayer d’être créatif et ajouter des tissus différents», a déclaré le créateur. «J’adorerais faire des jupes plissées, mais vous ne pouvez pas faire ça avec nos tissus. Je veux jouer avec les différents styles. »

Marysia Sport Clean sera disponible sur Marysia.com et Net-a-porter à partir de jeudi.

La collection comprend une gamme étendue de tailles allant de XXS à XXL et son prix est compris entre 169 $ et 399 $. De plus, toutes les pièces sont durables, fabriquées à partir de tissus 100% recyclés et sans utilisation de produits chimiques nocifs.

En fait, Dobrzanska Reeves a déclaré qu’avec le lancement de 2020 Marysia Swim Clean, la première collection de maillots de bain durables de la marque, tous les maillots de bain et vêtements de sport Marysia sont désormais durables. La marque prévoit d’ajouter des vêtements de villégiature durables cet été.

«La durabilité et l’inclusion de taille sont de nouvelles choses que nous faisons, ce qui m’enthousiasme vraiment, car il a fallu des années pour être en mesure d’ajouter», a-t-elle déclaré. «Les maillots de bain, en particulier, sont un tissu difficile à essayer de rendre durable.»

La marque Marysia, fondée par Dobrzanska Reeves en 2009, est également présente dans Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et dans diverses boutiques indépendantes. (Marysia a fermé son unique magasin de brique et de mortier de Manhattan en juin 2020 en raison de verrouillages locaux.) Mais Dobrzanska Reeves a déclaré que ces jours-ci, plus de la moitié de l’entreprise était en ligne. Les ventes de maillots de bain, a-t-elle déclaré, ont continué à augmenter pendant la pandémie, avril 2021 étant le meilleur mois de l’histoire pour la boutique en ligne de Marysia.

Alors que Dobrzanska Reeves reconnaît que la concurrence sur le marché des vêtements de sport est intense en ce moment, elle a déclaré que Marysia Sport Clean propose quelque chose de nouveau, quelque chose à la fois féminin et sportif.

«Nous avons un public si fidèle; les gens seront tellement excités que nous ayons lancé une collection de sport qui a les mêmes pétoncles et tissus signature », a-t-elle déclaré. «Ils seront tout aussi obsédés qu’ils le sont par la nouvelle collection sport comme ils le sont par la ligne de bain. C’est un design classique et intemporel qui peut plaire à tous ceux qui aiment la bonne qualité et le design.

«Et j’espère que les gens se souviendront qu’il est important de rester actif pour garder votre esprit sain et prêt à tout», a poursuivi Dobrzanska Reeves. «Je pense que cette année a appris cela aux gens. J’espère donc qu’ils n’oublieront pas.