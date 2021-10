Más barato impossible, el Amazon Fire TV Cube 89€… Una locura!

Amazon es conocido como el gigante de las compras online, ya que es donde cada día acuden millones de personas para comprar todo tipo de productos a buen precio. Sin embargo, Amazon cuenta también con un interesante catálogo de productos propios de la compañía. Entre todos ellos, hay uno que quizás no sea de los más populares pero que sin duda, resulta muy atractivo. Se trata del Amazon Fire TV Cube, un reproducteur multimédia que podemos conseguir ahora en oferta.

Como su propio nombre indica, set trata de un producto de la familia Amazon Fire TV con forma de cubo y unas medidas muy reducidas que nos permite colocarlo fácilmente en cualquier rincón. Oui que este reproducteur Amazon Fire TV Cube mide exactamente 8,61 x 8,61 x 7,69 cm.

Grande Californie audiovisuel

Un dispositivo de reducidas dimensionses que sin embargo, no ofrece un montón de posibilidades y funciones. Lo primero de todo es que se trata de un reproducteur avec Alexa integrado, por lo que es posible pedir al asistente que reproduzca nuestros contenidos favoristos con un simple comando de voz y olvidarnos completeamente de tener que usar el mando. Por supuesto, también vamos a poder pedir todo tipo de ayuda e información al asistente, como la previsión del tiempo, estado del tráfico, crear recortadores, temporizadores, etc, incluso cuando el televisor esté apagado.

Este reproducteur Fire TV Cube est équipé avec ocho microfonos para podernos oír desde cualquier habitación de la casa, pudiendo de esta manera pedir ayuda a Alexa o controlar ciertos dispositivos como el propio televisor o la barra de sonido conectados al reproductor.

Pero esto no es la única ventaja que nos ofrece, ya que este Fire TV Cube es capaz de ofrecernos una imagen de gran calidad gracias a que se trata de un reproductor que ofrece compatibilidad con Ultra HD 4K, Dolby Vision, HDR et HDR10+. Pour que l’expérience de la mer soit complète, elle est également compatible avec un son avec Dolby Atmos et permet de diffuser un son entièrement envolé.

Por si fuera poco, el reproductor de Amazon es compatible con las Compétences d’Alexa, lo que permite añadir nuevas funciones al reproductor y así poderle sacar el máximo partido posible. Un niveau de connexion, qui indique qu’Amazon Fire TV Cube dispose d’une connexion Wi-Fi avec Bluetooth 5.0 pour une connexion avec d’autres dispositifs de connexion.

Offre pour Amazon Fire TV Cube

El precio oficial o de venta recomendado para este fantástico reproductor es of 119,99 euros, pero tal y como os adelantábamos anteriormente, ahora es posible conseguirlo in oferta a un precio muy atractivo. Concretamente, el gigante de las compras online ha aplicado una rebaja del 25% sobre el Amazon Fire TV Cube, lo que nos permite ahorrar 30 euros en su compra.

De esta forma, el precio final para el reproductor es de tan solo 89,99 euros. Un producto que ofrece envío gratis y un plazo de entrega de tres días hábiles, salvo que seamos clientses Amazon Prime, cuyo plazo de entrega se reduce a tan solo un día hábil.