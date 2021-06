Juridique & Réglementaire

MAS reçoit plus de 300 applications, dont Alphabet, Alibaba et Binance pour les paiements et les licences d’échange crypto

Tout en qualifiant Bitcoin d’« actif spéculatif », ce qui est très complexe, le haut responsable de la banque centrale, Sopnendu Mohanty, a déclaré que si les gens veulent sortir et acheter de tels actifs risqués, « c’est leur choix ».

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a reçu plus de 300 demandes de paiements et de licences d’échange de crypto-monnaie.

Parmi ceux qui ont fait les demandes, il y avait la société mère de Google, Alphabet, les différentes entités du groupe Alibaba, Ant Group et Binance Holdings Ltd.

La banque centrale de Singapour travaille actuellement sur des moyens d’accélérer le processus de candidature, a déclaré Sopnendu Mohanty, Chief Fintech Officer chez MAS, dans une interview avec Bloomberg.

« Donner des licences à quelqu’un est une prime ; ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère », a déclaré Mohanty. “Nous veillons à ce que quiconque obtient une licence MAS soit crédible.”

Les entreprises appliquent en vertu de la loi sur les services de paiement, un cadre réglementaire pour les personnes impliquées dans des activités liées à la négociation et aux paiements d’actifs numériques.

Ceux qui ont postulé mais attendent l’approbation sont autorisés à continuer à offrir leurs services pendant que leur candidature est en cours de traitement. Ces entreprises travaillent dans le cadre d’un délai de grâce depuis que le régulateur a mis en vigueur la nouvelle loi sur les services de paiement en janvier 2020.

Mohanty a également partagé que les investissements dans les entreprises de technologie financière affluaient cette année alors que Singapour cherche à devenir une plaque tournante régionale pour la levée de capitaux dans des domaines allant des paiements à Robo-advisory.

Ces investissements sont passés d’environ 20 millions de dollars en 2014 à un record de 1,1 milliard de dollars l’année dernière, et davantage sont attendus cette année, a déclaré le plus haut responsable de la banque centrale. Sur le front de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), Mohanty a déclaré :

« Dans le contexte de Singapour, il n’est pas évident qu’une monnaie numérique de banque centrale de détail soit utile car aujourd’hui, vous pouvez déjà vous envoyer de l’argent à un coût nul et en quelques clics. Que pouvez-vous faire de mieux que cela ?”

Alors que le monde se tourne vers les monnaies numériques en termes de « CBDC et de pièces stables », son point de vue sur Bitcoin ressemble beaucoup à celui de tout autre fonctionnaire, la cryptographie étant un « actif spéculatif ».

« Je n’ai pas touché au Bitcoin jusqu’à maintenant. C’est un actif spéculatif », a déclaré Mohanty.

« Il est de bon sens que personne ne devrait s’adonner à des actifs qu’il ne comprend pas. C’est tellement volatile, et c’est tellement complexe. Le MAS fait beaucoup de travail à travers des discours et des messages parlementaires pour dire aux gens de faire attention. Et si les gens continuent d’acheter de tels actifs risqués, c’est leur choix. »

