Masaba Gupta sera le premier ambassadeur de la marque Chicnutrix

Chicnutrix a engagé le créateur de mode et acteur Masaba Gupta comme premier ambassadeur de sa marque. Gupta sera considérée comme la face avant de la marque pour plusieurs initiatives dans le domaine de la santé, du bien-être et de la nutrition. Avec cette association, Chicnutrix vise à amplifier la notoriété de la marque sur les marchés urbains et ruraux pour créer de nombreuses autres histoires captivantes alimentées par une nutrition pure, cliniquement prouvée et pratique, a déclaré Shilpa Khanna Thakkar, PDG de Chicnutrix. Khanna est d’avis que Gupta est une voix authentique qui résonne bien avec la marque.

“C’est quelqu’un qui est sans vergogne unique, incontestablement intrépide, indéniablement original et surtout incontestablement inspirant. En tant que femme qui a contesté toutes les « soi-disant » normes normales pour se créer une marque mondiale, c’est vraiment un exploit incroyable », a ajouté Khanna.

En commençant par la beauté et la nutrition au moment du lancement, Chicnutrix s’est progressivement étendu au segment du bien-être féminin. En plus de servir plus de 2970 codes PIN en Inde, il est présent dans six pays au total.

Gupta est une fervente partisane de l’approche holistique, qu’il s’agisse de bien-être, de beauté, de nutrition ou de santé globale, a-t-elle déclaré. «Je ne jure que par quelque chose qui est une nutrition fondée sur la science avec des ingrédients de première qualité et c’est exactement ce que Chicnutrix apporte à la table. C’est le début d’un voyage très intéressant, et j’ai hâte de poursuivre cet objectif commun de prendre de bonnes habitudes pour atteindre une bonne santé de l’intérieur vers l’extérieur », a déclaré Gupta.

Chicnutrix est une marque de bien-être, de beauté et de nutrition pour les femmes. Chicnutrix a été lancé en 2019 et a commencé en tant que société de suppléments nutritionnels pour apporter des suppléments en Inde sous sa société mère, Fullife Healthcare. La startup a travaillé sur la prise de soins de santé au-delà des médicaments traditionnels. Il a prétendu croître quatre fois depuis sa création avec huit produits dans son portefeuille, allant des soins de la peau, des soins capillaires, des ongles, du SOPK et des produits UTI.

