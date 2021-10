Masahiro Sakurai explique comment Sora est arrivé à Super Smash Bros. Ultimate

J’aime cette chemise. Capture d’écran : Nintendo

Comme annoncé plus tôt ce mois-ci, Sora est devenu le personnage DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Mais comment Sora, Keyblade et tous se sont-ils retrouvés dans Smash Bros. ? Dans sa dernière chronique Weekly Famitsu, le créateur Masahiro Sakurai explique exactement cela.

Sakurai a noté comment Sora était le choix numéro parmi les joueurs pour un nouveau personnage. Sora semble aussi être un choix si évident, surtout parce que le nom du personnage est le même que celui de la compagnie de Sakurai. (C’est quelque chose que Sakurai a reconnu avec humour dans la révélation et dans une légende de la photo de l’article de Famitsu, écrivant: « Oui, son nom est le même que celui de mon entreprise. »)

« Comme je pense que certains peuvent l’imaginer, les barrières pour l’entrée de Sora dans la bataille étaient assez élevées », écrit-il. « Même si les attentes des joueurs étaient grandes, je pensais honnêtement que c’était impossible. » Selon Sakurai, l’équipe qui gère les négociations externes pensait la même chose.

Cependant, un jour, tout a changé. « Par chance, j’ai rencontré un supérieur de Disney lors d’une cérémonie de remise de prix. J’ai parlé de j’aimerais que Sora se joigne à la bataille [in Smash Bros.], et on m’a dit qu’ils pensaient aussi que ce serait bien s’il pouvait se joindre à la bataille. Quelle surprise! »

Sakurai a souligné que ce n’était pas quelque chose qui pouvait être décidé si facilement juste comme ça, ajoutant que si la personne à qui il avait parlé avait été différente, peut-être que leur opinion sur la question le serait aussi.

Après la rencontre fortuite, Disney, Square Enix et Nintendo ont tous entamé de longues discussions pour amener Sora à Smash Bros. Et à la fin, Sakurai a obtenu le feu vert.

Mais pourquoi Sakurai pensait-il à l’origine qu’il serait impossible d’amener Sora à Smash Bros.? Lorsque des personnages viennent d’autres sociétés dans la franchise de jeux de combat, il ne s’agit pas seulement de les ajouter au jeu. Il existe des exigences, des problèmes et des préoccupations concernant la façon dont ils sont représentés dans le jeu. Les entreprises sont extrêmement protectrices de leurs personnages. Sakurai et son équipe, bien sûr, sont incroyablement sensibles à tout cela ; cependant, étant donné qu’il aurait non seulement besoin d’approcher Square Enix mais aussi Disney, je suppose qu’il n’était pas optimiste au départ.

« La supervision de Disney et de Square Enix est requise pour tout ce que fait Sora [in Smash Bros.] », a expliqué Sakurai. « On avait l’impression que les différents obstacles étaient élevés, et en réalité, il y avait diverses règles en place pour que le développement avance. »

L’équipe de développement a créé un modèle de personnage de haute qualité dès le début, et la production s’est déroulée plus facilement que Sakurai ne l’avait prévu. Cependant, les choses étaient encore difficiles. Dans Kingdom Hearts, Sora utilise le combat aérien, et le défi consistait à apporter ce style de combat à Smash Bros. d’une manière qui avait du sens, fonctionnait dans le jeu et restait fidèle au personnage.

« Je pense que nous avons eu le sentiment des jeux originaux », écrit Sakurai. « Qu’est-ce que tu penses? »