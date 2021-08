Masahiro Sakurai parle des débuts de Kid Icarus : Uprising

Image : Nintendo

Dans le dernier épisode de Harada’s Bar, Super Smash Bros. Ultimate le réalisateur Masahiro Sakurai a expliqué comment Kid Icarus : Insurrection a commencé sa vie sur la Nintendo 3DS.

A l’époque, la Nintendo’s Touch ! Ligne Generations (avec des jeux comme Entrainement Cerebral) était incroyablement populaire. Avec la conviction que cette “tendance se poursuivrait”, Sakurai a décidé qu’il voulait faire passer ce concept au niveau supérieur et offrir une expérience plus approfondie.

“Le plan original était basé sur un nouveau matériel, la 3DS, qui arrivait. À l’époque, Touch! Generations était populaire sur DS. Touch! Generations est un terme général pour les petits jeux logiciels comme Brain Training. Ils étaient différents des jeux ordinaires. mais ils vous offraient de nombreux avantages et étaient bons pour de courtes périodes de jeu… Je pensais que la tendance allait se poursuivre. Je voulais donc faire quelque chose qui vous permettra de jouer à fond, c’est comme ça que j’ai planifié Kid Icarus : Uprising. »

Avant même que Kid Icarus ne soit sur la photo, le cadre de cette version plus substantielle du Touch ! La série Générations avait été mise en place. Le plan était de créer un jeu de tir à la troisième personne, mais en raison de la taille de l’écran 3DS et des limites de la 3D, les batailles de personne à personne n’allaient pas vraiment le couper. Et donc dans Kid Icarus: Uprising, nous voyons Pit affronter des monstres géants et des dieux.

“Nous allions faire un jeu de tir à la troisième personne parce que la 3DS avait une fonction de profondeur. Mais l’écran est petit donc la profondeur était limitée aussi. C’est pourquoi nous n’en avons pas fait une bataille entre une personne et une personne. Nous avons fait les adversaires beaucoup plus gros.”

Le jeu s’est évidemment avéré être un succès et depuis, il y a eu des demandes en cours pour plus de nouvelles entrées dans la série. Dans le même épisode de Harada’s Bar, il a été noté combien de fans de Sakurai ont beaucoup demandé sur Kid Icarus: Uprising lorsque la série a posé des questions à Sakurai.

Malgré le nombre de fans qui aimeraient voir cette série revenir, plus tôt cette année, Masahiro Sakurai a mentionné à quel point une suite à Uprising serait difficile, ce qui signifie essentiellement que cela ne se produira pas de si tôt.

Et en ce moment, bien sûr, Sakurai travaille dur sur le dernier combattant DLC pour Super Smash Bros. Ultimate.