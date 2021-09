Masarova, Victoria Jiménez, Bassols et Leyre Romero, invités du tournoi

in

09/09/2021 à 12:48 CEST

Le BBVA Open International de Valencia, un tournoi ITF 80 000 qui se déroulera au Sporting Club de Tenis du 12 au 19 septembre, a définitivement confirmé les quatre joueurs invités qui complèteront le tableau principal.

L’Espagnole Rebeka Masarova est en tête des noms qui concourront sur invitation. Championne junior de Roland Garros en 2016 et finaliste de l’Open d’Australie dans la même catégorie en 2017, elle a à son actif cinq titres ITF en simple et six doubles.

Andorran, La victoire Jiménez, numéro un mondial junior, accompagnera le joueur de tennis bâlois. Championne de l’Open d’Australie junior en 2020, la même année, elle fait ses débuts en tant qu’invitée au tournoi Mutua Madrid Open WTA.

Le barcelonais Marin Bassols Ce sera le troisième joueur de tennis à arriver dans la capitale du Turia invité par l’organisation. A 21 ans, elle a cumulé six winches ITF à son palmarès et fait déjà partie des 350 meilleures joueuses de tennis au monde.

La touche locale sera mise par le valencien Leyre Romero, qui viendra après avoir remporté à plusieurs reprises le tournoi du Caire (en simple et en double) en juillet dernier.