Masayuki Uemura, créateur de la console Nintendo, décédé à 78 ans

Masayuki Uemura, l’architecte en chef de la Nintendo Entertainment System et de sa suite Super Nintendo, est décédé à l’âge de 78 ans. Uemura a pris sa retraite de Nintendo en 2004 et a déménagé à l’Université Ritsumeikan pour devenir directeur des études de jeu au collège.

Selon Kotaku, Uemura a commencé chez Sharp en vendant la technologie des cellules photoélectriques à d’autres sociétés, dont Nintendo, figurant sur la liste des clients. Il a ensuite travaillé sur des consoles plug-and-play plus petites, y compris le Color TV-Game de Nintendo, avant de rejoindre la société elle-même pour créer son système de jeu vidéo emblématique.

« Le président Yamauchi m’a dit de créer un système de jeu vidéo, qui pourrait jouer à des jeux sur cartouches », a déclaré Uemura à Matt Alt de Kotaku dans une interview en 2020. « Il aimait toujours m’appeler après avoir bu quelques verres, alors je n’y ai pas beaucoup pensé. J’ai juste dit: « Bien sûr, patron », et j’ai raccroché. Ce n’est que le lendemain matin quand il s’est approché de moi, sobre, et m’a dit : « Cette chose dont nous avons parlé, vous y êtes ? » cela m’a frappé : il était sérieux. »

La Famicom et son système de divertissement Nintendo remanié aux États-Unis allaient bientôt arriver sur le marché et devenir des forces culturelles. Le succès de la NES a cimenté Nintendo au sommet de l’industrie et a inauguré une ère populaire du jeu vidéo qui a fini par laisser les arcades derrière elle. Uemura a gardé les choses simples lorsqu’on lui a demandé comment le succès avait changé les choses.

« Eh bien, mon salaire a augmenté. C’est un fait. J’étais donc mieux payé, mais le revers de la médaille était que mon travail devenait beaucoup plus difficile. L’attitude du président Yamauchi a joué un grand rôle dans tout cela, mais mon sentiment était de » saisir le journée.’ Allez-y », a-t-il déclaré. « Vous devez vous rappeler qu’il fut un temps, après Donkey Kong, où nous n’avions pas vraiment fait d’autre jeu pendant environ deux ans. Enfin, pas exactement, mais à peu près. C’est la période où Super Mario Bros. était en cours de développement. Cela le jeu a fini par tout inclure et l’évier de la cuisine, du point de vue du gameplay. »

Kotaku ajoute qu’un service commémoratif pour Uemura sera annoncé plus tard, mais sera organisé par l’Université Ritsumeikan. Repose en paix à la légende du jeu.