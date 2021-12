Masayuki Uemura, créateur de la NES et de la SNES, décède à 78 ans

Uemura à son bureau en 2019. Capture d’écran : ANA Global

Masayuki Uemura était l’architecte principal de la Famicom (alias la Nintendo Entertainment System) et de la Super Famicon (alias la SNES). La marque qu’il a laissée sur l’industrie du jeu et la culture populaire est indélébile. Selon Oricon News, Uemura est décédé le 6 décembre. Il avait 78 ans.

L’Université Ritsumeikan, où Uemura est devenu directeur des études de jeu après avoir pris sa retraite de Nintendo en 2004, a annoncé son décès plus tôt dans la journée.

À l’origine, Uemura travaillait chez Sharp, vendant la technologie des cellules photoélectriques à diverses entreprises, dont son futur employeur Nintendo. Une fois qu’il a rejoint l’entreprise, il a travaillé avec Gunpei Yokoi pour intégrer la technologie des cellules photoélectriques dans les jeux de pistolets électriques. Il travaillera ensuite sur des consoles plug-and-play comme le Color TV-Game de Nintendo.

Mais tout a changé en 1981 avec un seul coup de téléphone.

« Le président Yamauchi m’a dit de créer un système de jeu vidéo, qui pourrait jouer à des jeux sur cartouches », a déclaré Uemura à Matt Alt dans une interview publiée l’année dernière sur Kotaku. « Il aimait toujours m’appeler après avoir bu quelques verres, alors je n’y pensais pas beaucoup. J’ai juste dit: « Bien sûr, patron », et j’ai raccroché. Ce n’est que le lendemain matin qu’il s’est approché de moi, sobre, et m’a dit : « Cette chose dont nous avons parlé, tu y es ? » que ça m’a frappé : il était sérieux.

Uemura s’est mis au travail sur ce qui allait devenir la Famicom, une console qui a été réorganisée en Nintendo Entertainment System pour le marché américain. La console a fini par être un phénomène mondial.

Lorsqu’on lui a demandé comment cela avait changé les choses, Uemura a répondu : « Eh bien, mon salaire a augmenté. C’est un fait. J’étais donc mieux payé, mais le revers de la médaille était que mon travail devenait beaucoup plus difficile. L’attitude du président Yamauchi a joué un grand rôle dans tout cela, mais mon sentiment était de « saisir le jour ». Allez-y. Et il l’a fait.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici. Matt Alt couvre Uemura et Famicom dans son livre Pure Invention: How Japan Made The Modern World.

L’Université Ritsumeikan organisera un service commémoratif pour Uemura, qui sera annoncé à une date ultérieure. Qu’il repose en paix.