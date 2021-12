Masayuki Uemura, créateur de la NES et de la SNES, est décédé

Image: Nintendo Life / Sayem Ahmed

Il a été révélé que l’architecte principal de la NES et de la SNES, Masayuki Uemura, est décédé le 6 décembre à l’âge de 78 ans.

La Famicom – le système qui allait devenir la NES en occident – ​​a été imaginée par Uemura, qui a rejoint Nintendo en tant qu’ingénieur de Sharp en 1972 à une époque où il explorait provisoirement les possibilités du divertissement électronique.

Il a commencé à travailler sur la Famicom en 1981, à la suite d’une demande du président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, de créer un appareil capable de jouer à des jeux d’arcade sur un téléviseur. Il accède au poste de directeur de la R&D2 de Nintendo, qui produira non seulement la Famicom mais aussi son successeur tout aussi bien-aimé, la SNES / Super Famicom. Pendant son temps avec la société, Uemura a également été producteur sur plusieurs titres, dont Grimpeur sur glace, Clu Clu Terre et une trilogie de titres sportifs : Football, Base-ball et Le golf.

Uemura a pris sa retraite de Nintendo en 2004 et est devenu professeur à l’Université Ritsumeikan de Kyoto.

S’adressant à Nintendo Life en 2020 lors d’une rare visite au Royaume-Uni, Uemura a discuté de l’un des moments forts de sa carrière :

Le meilleur moment dont je me souvienne, c’est lorsque nous avons terminé le développement [the] Famicom. À l’époque, nous ne savions pas s’il allait être populaire ou non, mais le fait que nous soyons en mesure de terminer le produit était très satisfaisant. C’était la première mission ; pour m’assurer de terminer le développement de l’appareil et je l’ai fait, donc j’étais heureux.

Masayuki Uemura, l’ancien architecte en chef de la NES et de la SNES, est décédé. Il était l’un des esprits de génie derrière certains de nos meilleurs souvenirs de match. pic.twitter.com/KO43DIGuTt— Archipel |アルシペル (@SailToArchipel) 9 décembre 2021