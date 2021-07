Mascherano a prédit le but de Di María en finale

14/07/2021 à 19:08 CEST

L’équipe argentine a remporté la Copa de América après avoir perdu les trois finales qui l’ont précédée. Un titre tant attendu par les fans du payss après l’avoir hantée pendant la dernière décennie.

Di María a marqué le but qui a donné à l’Argentine le trophée continental. Un but que Javier Mascherano avait prédit avant le début du match : « Comme tu es bien entré. Tu as de nouveau allumé l’équipe !!!! Tu vas marquer le but que la Coupe nous donne, souviens-toi de moi, ce que je te dis.” écrit à Di Maria. Ce à quoi le footballeur a répondu : “Merci mon ami. Merci. Ce sera comme les Jeux Olympiques tu dis hahaha”, a-t-il conclu.

Messi, en tant que capitaine, a été le joueur qui a reçu le plus de critiques au cours de la dernière décennie lorsqu’il n’a pas atteint un titre avec l’équipe nationale. Mais le buteur du match était un autre de ceux qui ont le plus souffert des attaques constantes des supporters argentins. Et avec cet objectif, ils ont réussi à satisfaire les souhaits de toute une génération.

En fait, Di María a joué dans l’un des moments les plus émouvants de la finale. Lors d’un appel vidéo avec ses parents – à travers les larmes, il a dit : avez-vous vu ? Un jour, le mur allait se briser & mldr; Il s’est cassé. Je me l’ai donné plusieurs fois, mais j’étais toujours là. Je ne lâche jamais, papa, comme ils m’ont toujours appris. J’étais toujours là et cela a fini par donner & mldr;& rdquor;, terminé.