Mascherano, à son départ de Liverpool: « Ils n’ont pas tenu parole »

11/03/2021 Allumé à 22h30 CET

Daniel Guillen

Ancien joueur de Liverpool et de Barcelone, Javier Mascherano, a clarifié les raisons qui l’ont conduit à quitter Liverpool à l’été 2010 dans une interview pour Quatre quatre deux: « J’étais assez contrarié qu’ils ne tiennent pas leur parole. Il y avait un accord entre nous que si Liverpool recevait une offre décente pour moi, je serais autorisé à partir. »

Le milieu de terrain a reconnu qu’il y avait eu des contacts pour renouveler le contrat, mais après le départ de Rafa Benítez, les choses ont changé et l’Argentin a décidé d’aller avec Pep Guardiola à Barcelone: ​​ »Nous avions parlé de prolonger mon contrat, mais il semblait que les dirigeants ne se souciaient pas de moi. En pré-saison, après le départ de Benitez et l’arrivée de Hodgson, nous avons eu une réunion avec le directeur général, Christian Purslow, qui m’a dit que je pourrais y aller si une bonne offre venait. Puis, quand Liverpool l’a eu, ils ont regardé dans l’autre sens. »

Javier Mascherano a refusé de participer à un match contre Manchester City pour forcer son départ d’Anfield en direction du Camp Nou: « J’avais dit au club que je voulais partir pour des raisons familiales, alors J’étais trop bouleversé pour agir comme je l’ai fait « . »Il n’y avait pas d’autre option, sinon Liverpool ne tiendrait pas sa promesse », a déploré le joueur formé à River Plate.

Un acteur historique du football européen

Javier Mascherano a quitté le football sud-américain en 2006 pour rejoindre les rangs de West Ham. Après avoir terminé de bons premiers mois en Premier League, l’Argentin a attiré l’attention de Liverpool, récent champion d’Europe, qui a décidé de le signer et de lui donner la clé du milieu de terrain. Cela a piqué l’intérêt du Barcelone de Pep Guardiola, qui cherchait à se réinventer après avoir remporté tous les titres de club. Celui de Santpedor a su trouver un contexte adapté pour être très utile au centre de l’arrière.

L’Argentin est entré dans l’histoire à Barcelone: ​​il a remporté deux Ligue des champions, cinq ligues et cinq autres coupes du roi. Avec Gerard Piqué, il a formé un tandem solide à l’arrière pendant de nombreuses saisons. Finalement, en 2018, il a quitté le club et a clôturé sa carrière avec une expérience dans le football asiatique et de retour en Argentine pour s’enrôler dans les rangs des Estudiantes.