Mascherano, proche de débuter sa nouvelle étape sur le banc

La direction du Racing Club de Avellaneda a informé l’ancien joueur de Barcelone, Javier Mascherano, qu’elle le considérait comme une alternative pour diriger l’Académie.. C’était lors d’une rencontre fortuite hier à la propriété de l’AFA où le Jefecito travaille au Département de méthodologie et de développement des équipes nationales argentines. Leur lien expire en décembre et le petit patron veut commencer sa carrière d’entraîneur en janvier.

Javier Mascherano C’est le candidat qui séduit la direction du Racing de Avellaneda et ils rêvent de lui donner la première opportunité en tant que DT. C’est ainsi que le président du club lui a fait savoir Victor Blanc, et le gérant, Ruben Capria et lors d’une rencontre fortuite, qui a eu lieu sur la propriété de l’AFA.

Les dirigeants de l’Académie s’étaient rendus dans les locaux pour une réunion avec le président de l’AFA, Claudio Tapia. C’est après la même rencontre qu’ils ont rencontré Mascherano qui lui a fait savoir qu’ils appréciaient son profil afin qu’il puisse prendre la relève en tant qu’entraîneur du club.

L’ancien joueur de Barcelone et de l’équipe nationale argentine travaille actuellement au sein des équipes nationales dans un projet qui comprend le recrutement de footballeurs pour les équipes nationales ainsi que leur développement. L’offre de l’Académie serait pour le mois de décembre lorsque Mascherano met fin à son contrat avec l’AFA.

Comme SPORT l’a appris, le joueur Il se sent prêt à démarrer sa carrière en tant que DT à partir de janvier. Et il ne voit pas d’un mauvais œil l’intérêt du Racing, avec qui il vient d’entamer les discussions. Bien que son principal souhait serait de commencer à travailler comme entraîneur dans l’une des catégories de jeunes des équipes nationales argentines.

Avec le départ de Juan Antonio PizziLe Racing ne dispose pas encore d’un staff technique armé pour le remplacer. Pour le moment Claudio Ubeda Il est le directeur technique par intérim, et son remplaçant au cas où Mascherano accepterait la proposition ne serait donné qu’en décembre, de sorte qu’il sera en charge des nouvelles recrues et de l’assemblage de l’équipe ainsi que de la planification de la pré-saison.

Le banc Racing sera-t-il la première expérience du Jefecito en tant que DT ? Tout est encore en pourparlers.