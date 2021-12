Mascherano se lance un nouveau défi : il sera DT

11/12/2021 à 08:00 CET

Javier Mascherano il avait décidé qu’à partir du moment où il raccrocherait ses bottines, sa route croiserait celle de l’équipe nationale. Mais ce destin est venu en avance sur le calendrier. Masche C’est un symbole de l’Albiceleste. Avec 147 matchs, il est le deuxième joueur avec le plus d’apparitions en matchs pour les bleus et blancs. Il ne le surpasse que dans le classement des présences Lionel Messi avec 159.

L’ancien footballeur du Barça a préparé son arrivée. Il a suivi une formation d’entraîneur et après sa retraite du football actif en novembre 2020, poussé par l’inactivité provoquée par la pandémie, le président de l’AFA, Claudio Tapia, l’a appelé à rejoindre la zone de développement de l’équipe argentine. Et cette semaine, il a été annoncé comme entraîneur de l’équipe nationale U-20 et dans ce qui sera sa première expérience en tant que DT. Curieusement, en tant qu’entraîneur, il lui arrivera la même chose qu’en tant que joueur : il fera ses débuts en équipe nationale plutôt qu’en club.

Le ‘Jefecito’ a fait ses débuts avec le maillot de l’équipe nationale lors d’un match contre l’Uruguay en 2003 sous les ordres de Marcelo Bielsa, lors du match amical qui a ouvert l’Estadio Único de La Plata. Trois semaines plus tard, il a eu sa première avec River Plate.

« Vous devez venir en équipe nationale avec 100 pour cent de votre volonté. Dans l’esprit de se donner au maximum. Vous ne pouvez pas arriver à moitié eau. Il faut être prêt à vivre des moments désagréables et accepter les critiques. Sinon, vous restez chez vous et jouez dans votre club. Soyez prêt à prendre ces risques et continuez à vous battre pour gagner des titres & rdquor;, a-t-il toujours déclaré Mascherano montrer leur sentiment d’appartenance et leur dévouement.

palmarès impressionnant

Au cours de sa carrière professionnelle de 17 ans, il a disputé 147 matchs en quatre Coupes du monde, cinq Coupes de l’America, quatre Playoffs et une longue liste de matches amicaux. Et dépassé Javier Zanetti.

Avec le bleu et le blanc, Mascherano Il a remporté deux médailles d’or olympiques (Athènes 2004 et Pékin 2008), était une référence et un capitaine, et a marqué trois buts.

Aujourd’hui, à 37 ans, il aura la chance de diriger l’équipe U-20 et de former la génération de footballeurs qui héritera de la génération des Messi. Marqué pour son expérience sous les ordres de Pep Guardiola, Alexandre Sabella, José Pekerman Oui Marcelo BielsaIl cherchera à donner un cachet personnel à son équipe lié à la possession du ballon, au rôle offensif mais, surtout, aux valeurs et à l’identité qui l’ont marqué dans sa carrière professionnelle de joueur.