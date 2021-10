Masego annonce une tournée britannique et européenne pour 2022

Masego a annoncé les dates d’une tournée au Royaume-Uni et en Europe au début de 2022, y compris certaines de ses plus grandes dates dans la région jusqu’à présent.

Le multi-instrumentiste basé à Los Angeles lancera la nouvelle tournée à Varsovie, en Pologne, le 12 février, avant de visiter 19 autres villes à travers le continent et au Royaume-Uni.

La tournée culminera à l’O2 Academy Brixton de Londres le 13 mars, après des dates à Dublin et Manchester. Les billets pour la nouvelle série de dates seront en prévente le mercredi 20 octobre, suivis d’une mise en vente générale à 10 h BST le vendredi (22). Ils seront disponibles à l’achat ici.

La nouvelle fait suite au dernier single de Masego « Garden-party, qui présente la royauté d’Atlanta dans le Big Boi d’Outkast et la montée Village de déversement membre du collectif et rappeur signé Dreamville JID

Depuis sa sortie au début du mois, la piste a accumulé plus de 1,8 milliard de flux mondiaux. Avant de partager le morceau avec le monde, Masego a taquiné son riff de sax dans une vidéo TikTok, qui a dépassé les 100 000 vues en moins de 24 heures sur la plateforme.

« Garden Party » fait partie d’une flopée de nouveaux contenus que la star a partagés depuis l’arrivée de l’édition de luxe de son célèbre EP 2020 Studying Abroad en novembre dernier. Plus tôt cette année, il a sorti des singles dont « Enemies » et « My City ».

Vibe a salué Masego comme un « saxophoniste, pianiste, chanteur et producteur autodidacte ici pour donner à un vieux son soul une nouvelle vision du climat hip-hop d’aujourd’hui ».

Visitez le site officiel de l’artiste pour les billets et les dates de tournée.

Dates de la tournée Masego 2022 :

11 février – Varsovie, Pologne – Stodola

12 février – Poznan, Pologne – Tama

13 février – Berlin, Allemagne – Astra

15 février – Aarhus, Danemark – Train

16 février – Copenhague, Danemark – Vega

18 février – Stockholm, Suède – Fallan

19 février – Oslo, Norvège – Sentrum Scene

21 février – Cologne, Allemagne – Carlswerk Victoria

22 février – Utrecht, Pays-Bas – Tivoliredenburg-Ronda

25 février – Anvers, Belgique – Trix

26 février – Paris, France – Elysée Montmartre

1er mars – Zurich, Suisse – Rote Fabric

2 mars – Milan, Italie – Fabrique

3 mars – Lyon, France – Radiant

5 mars – Barcelone, Espagne – Razzmatazz

6 mars – Madrid, Espagne – La Riviera

8 mars – Lisbonne, Portugal – Coliseu De Lisboa

10 mars – Dublin, Irlande – Académie

11 mars – Manchester, Royaume-Uni – O2 Ritz Manchester

12 mars – Londres, Royaume-Uni – O2 Academy Brixton