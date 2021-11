Masego et Devin Morrison ont partagé le clip de leur dernière collaboration « Yamz » juste à temps pour Action de grâces.

La vidéo, réalisée par Mac Grant, montre les deux chanteurs et auteurs-compositeurs R&B se penchant sur le double sens ludique de la chanson. Dans ce document, un créateur de contenu rencontre un succès sur la plate-forme fictive ONLYYAMZ, accumulant des pourboires, un entrepreneur de rue rencontre des problèmes alors qu’il termine ses dernières ventes et un jeune étudiant est victime de la pression de ses pairs pour tenter d’impressionner son béguin. Tout le quartier est en mission pour « atteindre le yamz », où que ce mot puisse signifier pour eux.

« Écoute, je n’essaye pas d’être coincé dans une boucle pour la vie (Non, toute ma vie) / Je me suis dit que je ne commencerais pas ma journée en ligne (Parle-en) / Je ne veux pas le faire, à partir de cette forme et comment ils bougent (Elle a eu des ignames) / Mais est-ce juste une distraction ? / Oh, ça rend mon âme divine (Les ignames ont une âme) », chante Masego sur le deuxième couplet.

Morrison le rejoint sur le pont pour une prestation collaborative chaleureuse pendant qu’ils chantent : « Je sais que ces ignames sont faites pour moi / Non, mais je ne suis là que pour la bonne poursuite de la monnaie / Ils disent que les ignames sont le pouvoir qui soit (Au pouvoir) / Oh, eh bien, j’ai besoin de jouer aux utilitaires / Alors dis-moi, puis-je aller aux ignames ? »

« Yamz » fait suite au single précédemment sorti de Masego « Garden-party» qui recrute Big Boi et JID. Le single a amassé plus de 3,2 millions de streams collectifs en un mois grâce à son ton doux et néo-soul. Il a également récemment sorti Studying Abroad: Extended Stay, l’édition de luxe de son EP 2020 acclamé, via EQT Recordings et Capitol Records.

Au début de l’année prochaine, le chanteur sera tournée au Royaume-Uni et en Europee sur une randonnée de 20 villes commençant le 11 février et se terminant le 12 mars.

Diffusez ou achetez « Yamz ».