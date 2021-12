Masego entre dans l’esprit des fêtes avec son dernier album « Favorite Tings », une version trap jazz de la chanson classique de Rodgers et Hammerstein « My Favorite Things » de la comédie musicale The Sound of Music de 1959.

La chanson arrive comme la première sortie du chanteur R&B depuis le partage « Yamz» avant Thanksgiving et « Golden Party » avec JID et Big Boi plus tôt cette année.

« Favorite Tings » a été partagé pour la première fois en 2018 dans le cadre de la série Amazon Originals. Maintenant, la piste a reçu une large diffusion sur les plateformes de streaming. L’interprétation jazzy est complète avec une production de groove et une pause de saxophone plus tard dans la chanson.

C’est une nouvelle version de la chanson classique qui a été reprise et interpolée ces dernières années par Ari Lennox, Ariana Grande, Kelly Clarkson et bien d’autres.

« Au début, c’était littéralement du trap, de la house et du jazz », a expliqué Masego à VICE à propos de son son caractéristique qui brouille les genres. « Mais maintenant, c’est devenu ma façon d’aborder la musique lorsque je suis en studio. Je vais mettre une chanson afrobeat, mais utiliser un instrument argentin et ajouter une fonctionnalité jamaïcaine.

Masego a récemment reçu sa toute première nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album R&B progressif pour étudier à l’étranger : séjour prolongé, qui est arrivé en mai plus tôt cette année en tant qu’édition de luxe de son EP 2020 partagé via EQT Recordings et Capitol Records.

S’adressant au Jamaica Observer, Masego a déclaré : « Je suis vraiment excité pour les gens qui m’entourent. Sur la base des nouvelles règles, les personnes qui ont travaillé sur les projets peuvent désormais obtenir des crédits et pour certaines d’entre elles, il s’agit d’une première nomination, je suis donc ravi de voir et de vivre leur enthousiasme. Évidemment, cela signifie quelque chose pour moi personnellement car cela montre que les gens apprécient le travail que j’ai accompli.

Masego donne le coup d’envoi de 2022 avec un stand de quatre nuits à guichets fermés au Baby’s All Right à Brooklyn. Rosehardt ouvrira aux salons des 6 et 7 janvier. Devin Morrison, qui a collaboré avec Masego sur le récent single « Yamz », se produira en tant qu’invité spécial lors des spectacles des 8 et 9 janvier. Masego lancera une tournée phare en Europe et au Royaume-Uni. le 11 février à Varsovie. La course se terminera à l’O2 Brixton de Londres le 13 mars. Mereba participera à toutes les dates.

Diffusez ou achetez le dernier single de Masego « Favorite Tings ».