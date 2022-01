Maserati confirme la Formule E pour 2023, la Formule 1 ensuite ?

Maserati, vainqueur de la Formule 1 avec Juan Manuel Fangio dans les années 1950, concourra en Formule E à partir de 2023 en tant que première marque italienne à entrer dans le championnat et ne néglige pas une incursion au sommet du sport.

Le directeur général Davide Grasso a salué un premier pas vers le «retour vers le futur» pour une entreprise de 107 ans célèbre pour ses voitures de luxe rapides et désireuse de rétablir ses références sportives.

La marque basée à Modène fait partie de Stellantis, formé l’année dernière par la fusion de Fiat Chrysler et du français PSA, et a déjà annoncé que tous ses modèles auront des versions électriques d’ici 2025.

Grasso a déclaré aux journalistes que Maserati travaillait depuis un an avec la Formule E sur les plans d’un retour sur piste pour la première fois depuis 2010 lorsqu’elle participait au championnat des voitures de sport GT1.

Le président de la Formule E, Alejandro Agag, a déclaré que cette annonce était « probablement l’un des plus grands jours de l’histoire du championnat.

« Avoir une marque aussi emblématique que Maserati, avec l’héritage de la course… entrer dans la révolution électrique que nous poussons est vraiment un moment incroyable pour la Formule E. »

La série citadine sanctionnée par la FIA entamera sa neuvième saison l’année prochaine avec une voiture de troisième génération (Gen3) considérée comme la plus efficace au monde et capable d’atteindre des vitesses de 320 km/h.

La Formule E sera notre laboratoire technologique pour accélérer le développement

Nissan, Jaguar, Porsche, Mahindra, DS appartenant à Stellantis et le chinois Nio sont jusqu’à présent les constructeurs inscrits pour 2023, date à laquelle un plafond de 13 millions de dollars sera en place. McLaren a également une option.

Grasso a promis des détails bientôt sur la façon dont Maserati participerait.

« La Formule E sera notre laboratoire technologique pour accélérer le développement de groupes motopropulseurs électrifiés à haut rendement et de logiciels intelligents pour nos voitures de sport sur route », a déclaré Jean-Marc Finot, directeur du sport automobile de Stellantis.

Grasso a déclaré que la course était la clé de la reconstruction de Maserati et que d’autres étapes suivraient. Un éventuel retour en Formule 1, où Stellantis est actif avec l’équipe Alfa Romeo exploitée par Sauber, n’était pas exclu.

La Formule E a perdu BMW et Audi la saison dernière, et Mercedes partira à la fin de cette année, mais Agag a déclaré qu’elle restait plus pertinente que jamais pour les constructeurs.

« C’est super d’avoir une équipe italienne », a-t-il ajouté. « Cela a pris quelques années mais je pense que ça ne pourrait pas être une meilleure marque que Maserati.

« Nous avons déjà une excellente course à Rome et un excellent partenaire du côté de la diffusion avec Mediaset et Sky, mais nous avons maintenant une équipe italienne. » (Reportage d’Alan Baldwin)