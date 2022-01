Maserati confirme son retour à la course et entrera en Formule E en 2023

Maserati a annoncé la première étape de sa stratégie en matière de sport automobile et fera ses débuts dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA en 2023.

Le sport automobile dans ses gènes et ancré dans un esprit de pure compétition, Maserati est la première marque italienne à participer à la Formule E. Le retour sur piste renouvelle l’esprit de course dans l’ADN de Maserati.

La combinaison de l’héritage inégalé de Maserati en course automobile – une marque intrinsèquement liée à la haute performance et de son attitude innovante envers l’électrification – s’aligne parfaitement avec le championnat du monde ABB FIA de Formule E, la première série de courses sur route entièrement électriques au monde.

L’engagement de Maserati en faveur de la mobilité électrique est alimenté par une vague fulgurante de nouvelle énergie, qui s’accélère désormais pour rouler à toute vitesse avec Folgore, la gamme entièrement électrique. Tous les nouveaux modèles Maserati seront également disponibles dans des solutions 100 % électriques, notamment Maserati Grecale, Maserati GranTurismo et GranCabrio et la super voiture de sport Maserati MC20.

Le championnat du monde de Formule E ABB FIA offre à Maserati une plate-forme parfaite pour présenter l’héritage sans précédent de la marque en course automobile et Folgore dans un environnement où hautes performances et innovation coexistent puissamment.

Maserati fera ses débuts sur la grille à partir de la saison 9 avec la nouvelle Gen3, la voiture de course de Formule E la plus rapide, la plus légère et la plus puissante de tous les temps. La Gen3 est la voiture de course la plus efficace au monde, dotée d’une série d’innovations technologiques, de production et de conception de pointe.

Davide Grasso, PDG de Maserati, a commenté : « Nous sommes très fiers d’être de retour là où nous appartenons en tant que protagonistes dans le monde de la course. Nous sommes animés par la passion et innovants par nature. Nous avons une longue histoire d’excellence de classe mondiale en compétition et nous sommes prêts à stimuler la performance à l’avenir. » Grasso a poursuivi : « Dans la course à plus de performances, de luxe et d’innovation, Folgore est irrésistible et c’est l’expression la plus pure de Maserati. C’est pourquoi nous avons décidé de reprendre la course dans le Championnat du Monde FIA ​​de Formule E, en rencontrant nos clients dans les centres-villes du monde, en faisant avancer le Trident dans le futur ».

Jean-Marc Finot, Senior VP, STELLANTIS Motorsport, a ajouté : « C’est un grand plaisir pour STELLANTIS Motorsport de jouer un rôle dans le retour de Maserati dans la Course. Au-delà de ce morceau d’histoire, Maserati Formula E sera notre laboratoire technologique pour accélérer le développement de groupes motopropulseurs électrifiés à haut rendement et de logiciels intelligents pour nos voitures de sport sur route. La Formule E est le championnat parfait à cet effet et nous sommes très fiers d’être la première marque italienne à y participer.

Alejandro Agag, fondateur et président de la Formule E, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accueillir Maserati dans leur nouveau foyer dans le sport automobile de classe mondiale. Le championnat du monde de Formule E ABB FIA est le summum de la course électrique. Il offre l’environnement parfait aux marques de voitures hautes performances les plus dynamiques et innovantes pour mettre en valeur leurs capacités technologiques aux côtés de leurs ambitions sportives.