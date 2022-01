Maserati n’envisage pas de revenir en F1 après l’annonce de la Formule E · .

Dans le tour d’horizon : le PDG de Maserati n’a pas exclu la possibilité que la marque revienne en Formule 1 à l’avenir après avoir annoncé qu’elle entrerait en Formule E l’année prochaine, mais a indiqué qu’elle n’était pas à l’étude.

En bref

« Le temps nous le dira » sur le retour de Maserati F1 Le PDG de Maserati, Davide Grasso, n’a pas exclu la possibilité que la marque italienne envisage de rejoindre la Formule 1 à l’avenir.

La marque a connu le succès en F1 dans les années cinquante et a eu un programme de course de voitures de sport avec sa MC12 entre 2004 et 2010. Lorsqu’on lui a demandé lors de l’annonce de Maserati qu’ils rejoindraient la Formule E la saison prochaine si la marque envisageait de rejoindre un championnat supplémentaire dans le futur, Grasso a dit que « le temps nous le dira ».

« L’autre championnat étant celui qui est dirigé par mon ami Stefano Domenicali, est-ce de la spéculation? », A déclaré Grasso. « Le temps nous le dira. Nous attendrons. Concentrons-nous sur la Formule E et mon bon ami Alejandro ici. C’est un grand pas pour nous.

« La Formule 1 a clairement été le championnat leader, définissant le championnat de course automobile pour les voitures. C’est une grande compétition et Maserati y a remporté le championnat du monde avec Juan Manuel Fangio il y a de nombreuses années. Votre question n’est donc pas déplacée. Ma réponse serait déplacée pour le moment.

Le programme de Formule E de Maserati marque la première fois que la marque s’engage dans une série internationale de sport automobile depuis que sa voiture MC12 GT1 a couru dans l’ancien championnat du monde FIA ​​GT.

Brabham revient à Indy Lights après six ans d’interruption

Matthew Brabham reviendra dans la série Indy Lights en 2022 dans la voiture Andretti Autosport numéro 83.

Le petit-fils du double champion du monde de Formule 1 Jack Brabham a déjà couru dans la série en 2014 et 2015, tous deux avec Andretti. Il a participé à l’Indy 500 lors de la 100e édition de la course en 2016, terminant 22e.

« Je suis absolument ravi d’être de retour à plein temps dans une vraie voiture à roues ouvertes avec une équipe de haut niveau », a déclaré Brabham. « J’ai l’impression que c’est là où j’ai toujours appartenu. Je suis prêt à donner tout ce que j’ai dans ce domaine et plus encore pour poursuivre mon rêve de revenir dans la série IndyCar. »

