Maserati participera au championnat du monde de Formule E en 2023 · .

Maserati reviendra en course automobile l’année prochaine après avoir confirmé son intention de participer au championnat du monde de Formule E.

La marque italienne de voitures de performance et de luxe rejoindra la série lorsqu’elle présentera son nouveau châssis et sa nouvelle transmission de troisième génération pour sa neuvième saison en 2023. La voiture « Gen3 » sera dotée d’un moteur de 350 kW capable de pousser le plus léger de moins de 800 kilogrammes. châssis à des vitesses supérieures à 320 km/h (200 mph).

La campagne de Formule E sera la première incursion officielle de Maserati dans le sport automobile international depuis son projet MC12 au début des années 2000, qui a vu la marque participer à des courses de classe GT1, remportant plusieurs victoires aux 24 heures de Spa.

Maserati fait partie du groupe automobile Stellantis avec DS Automobiles – qui participe déjà à la Formule E – Fiat, Citroën, Peugeot et d’autres. La marque italienne présente une gamme de véhicules entièrement électriques sous le badge « Folgore » (en italien pour « éclair »).

Le PDG Davide Grasso a déclaré que la société était « très fière d’être de retour là où nous appartenons en tant que protagonistes du monde de la course ».

« Dans la course à plus de performances, de luxe et d’innovation, Folgore est irrésistible et c’est l’expression la plus pure de Maserati », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi nous avons décidé de reprendre la course dans le Championnat du monde de Formule E FIA, de rencontrer nos clients dans les centres-villes du monde, de faire avancer le Trident dans le futur. »

Maserati n’a pas confirmé s’il concourra en tant que nouvel arrivant d’usine ou partenaire avec une entrée existante telle qu’Andretti, qui a dirigé la Formule E de BMW jusqu’à l’année dernière, ou Venturi.

La Formule E a été touchée par une série de retraits ces dernières années. Audi et BMW ne reviennent pas pour le championnat de cette année et Mercedes partira à la fin de la saison à venir.

Le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a accueilli le dernier-né de la catégorie tout électrique. « Pour un constructeur aussi emblématique avec un héritage extrêmement fier et couronné de succès dans le sport automobile, le fait de s’engager dans la série témoigne de la foi écrasante dans l’avenir du Championnat du monde de Formule E ABB FIA alors que nous nous préparons à inaugurer la prochaine ère », a-t-il déclaré. mentionné. « La nouvelle monoplace Gen3 représentera le summum de la durabilité, de la technologie et des performances. »

La saison 2021 de Formule E débutera en Arabie saoudite à la fin du mois.

