Maserati rejoindra la Formule E pour la saison 9 en 2023.

Le légendaire constructeur de luxe fera ses débuts dans le championnat du monde de Formule E dans 12 mois, la saison au cours de laquelle la toute nouvelle Gen3 – la voiture de course la plus légère et la plus puissante de Formule E à ce jour – fera ses débuts.

Davide Grasso, PDG de Maserati, et Alejandro Agag, président de la Formule E

Maserati est la première marque italienne à concourir en Formule E et elle est bien connue pour les voitures chères qu’elle produit sur les routes, certaines de ses voitures coûtant des centaines de milliers de livres.

Alejandro Agag, fondateur et président de la Formule E, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accueillir Maserati dans leur nouveau foyer dans le sport automobile de classe mondiale. Le championnat du monde de Formule E ABB FIA est le summum de la course électrique.

« Il offre l’environnement parfait aux marques de voitures hautes performances les plus dynamiques et innovantes pour présenter leurs capacités technologiques aux côtés de leurs ambitions sportives. »

Maserati a également déclaré: « Tous les nouveaux modèles Maserati seront également disponibles dans des solutions 100% électriques, notamment Maserati Grecale, Maserati GranTurismo et GranCabrio et la super voiture de sport Maserati MC20. »

La prochaine génération de voitures de Formule E arrive

La dernière apparition de Maserati dans le sport automobile était dans le championnat FIA GT, dans lequel ils ont remporté 22 courses (dont 3 victoires aux 24 Heures de Spa) et 14 titres de championnat dans les championnats des constructeurs, les championnats des pilotes et les championnats des équipes de 2004 à 2010.

Leur arrivée en Formule E marque un retour tant attendu dans le sport automobile pour l’emblématique marque de voitures de luxe.

Davide Grasso, PDG de Maserati, a commenté : « Nous sommes très fiers d’être de retour là où nous appartenons en tant que protagonistes dans le monde de la course. Nous sommes animés par la passion et innovants par nature.

« Nous avons une longue histoire d’excellence de classe mondiale en compétition et nous sommes prêts à stimuler la performance à l’avenir. »

Formule E

La Formule E entame sa huitième saison à partir du 28 janvier

Grasso a expliqué pourquoi Maersati a rejoint la Formule E, en déclarant : « Dans la course pour plus de performances, de luxe et d’innovation, Folgore est irrésistible et c’est l’expression la plus pure de Maserati.

« C’est pourquoi nous avons décidé de reprendre la course dans le Championnat du Monde FIA ​​de Formule E, rencontrer nos clients dans les centres-villes du monde, faire avancer le Trident dans le futur ».

La saison 8 de Formule E commence ce mois-ci à Diriyah, en Arabie saoudite, pour un programme double les 28 et 29 janvier.