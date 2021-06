Maserati s’associe à Hiroshi Fujiwara pour une collaboration – WWD

in

PERTURBATEURS PAR CONCEPTION : Les collaborations ne sont pas nouvelles pour Hiroshi Fujiwara, créateur multidimensionnel et fondateur du projet streetwear Fragment.

Le créatif ambidextre a secoué l’establishment depuis le début des années 90 et maintenant Fujiwara lance à plein régime un nouveau projet avec l’équipe de conception Maserati, où un total de 175 voitures seront proposées pour une distribution mondiale. Le Fragment Design x Maserati commence avec la Ghibli Operanera et les voitures en édition spéciale Ghibli Operabianca, qui sont censées symboliser « la déconstruction des conventions, une renaissance de l’espoir et des déclarations d’intention indubitables », selon la société.

Certains des accents incluent des intérieurs en cuir haut de gamme et en Alcantara avec des inserts argentés contrastants, des ceintures de sécurité bleu foncé et une calandre avec un logo adapté pour cette édition spéciale. Les deux voitures sont équipées de roues noires mates Uranus de 20 pouces et d’un badge avec le logo Fragment sur le pilier C.

Une autre signature est le code M157110519FRG, qui est positionné sous les trois conduits d’air latéraux. La balise alphanumérique reflète les quatre premiers caractères du code d’identification Ghibli, suivis des six chiffres qui enregistrent la date de la première rencontre entre le Centro Stile Maserati et Fujiwara, puis les trois lettres que Fragment considère comme un acronyme.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un phénomène nouveau, la fusion de la mode et des voitures ultrarapides s’est récemment accélérée. Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari a organisé son premier défilé au début du mois pour dévoiler sa collection de mode de luxe pour hommes et femmes à son siège. Les designs ont été créés par le directeur créatif de la diversification des marques Rocco Iannone.

Leader de la culture streetwear dans les années 80 au Japon, il travaille également comme producteur, musicien et artiste visuel et a été l’un des premiers DJ à jouer du hip-hop. Fujiwara est également la force créatrice de Ring of Colour, « une collection multimédia numérique de choses à savoir. »

Plus tard cet été, il y aura également une collection capsule collaborative de deux t-shirts, une casquette de baseball et deux sweats à capuche. Ces vêtements seront vendus exclusivement sur la boutique en ligne Maserati et chez certains concessionnaires.