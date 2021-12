Masi avait le «droit d’arbitre» de faire un appel de redémarrage

Le consultant de Red Bull en sport automobile, Helmut Marko, a déclaré que le directeur de course de la FIA, Micheal Masi, avait parfaitement le droit de relancer le Grand Prix d’Abou Dhabi dans le dernier tour.

Max Verstappen a remporté le championnat du monde pour Red Bull lors de la dernière course à Abu Dhabi après avoir dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour lors d’un redémarrage controversé de la voiture de sécurité où seules cinq voitures doublées ont été autorisées à se défaire.

La décision de Masi a laissé Hamilton exposé sur des pneus usés et a permis à Verstappen d’attaquer immédiatement son rival sur des pneus tendres frais.

S’exprimant dans l’émission de télévision autrichienne Sport und Talk, Marko a déclaré que Masi avait raison d’essayer de redémarrer la course et de ne pas laisser le dernier tour se terminer sous la voiture de sécurité.

« Il faut également créditer Michael Masi qui a voulu terminer la course dans des conditions de course », a déclaré Marko.

« Avec IndyCar ou NASCAR, par exemple, il y a une règle selon laquelle ils ajoutent même un tour pour que la course puisse se terminer dans des conditions de course. Il y avait cinq voitures entre les deux et il les a simplement renvoyées, pour que vous puissiez conduire ce dernier tour. C’est comme l’arbitre, il a le droit et s’il décide comme ça, alors c’est valable.

Bien que les règles IndyCar n’incluent pas de disposition pour étendre les distances de course en cas de période d’avertissement, la série utilise régulièrement des drapeaux rouges pour empêcher les courses de se terminer sous des drapeaux jaunes. Pendant plus d’une décennie, NASCAR a exercé sa procédure de « heures supplémentaires », qui permet jusqu’à trois tentatives de course au drapeau vert sur deux tours jusqu’à l’arrivée, si la distance initialement prévue est atteinte avec prudence.

Marko a salué les actions de l’équipe Red Bull en réagissant lorsque la voiture de sécurité a été déclenchée pour l’accident de Nicholas Latifi dans les derniers tours et en faisant venir Verstappen pour des pneus neufs.

« Notre équipe a agi de manière sensationnelle », a déclaré Marko. « Immédiatement passé aux pneus tendres et puis, oui, Hamilton n’avait aucune chance. Il (Max) m’a demandé par la suite ce que je pensais – « tu vas gagner », c’était clair. »

Ayant été intégré au programme Red Bull pour aider à identifier et développer les talents de pilote, Marko dit qu’il a hâte de voir beaucoup plus les capacités du pilote de 24 ans peuvent s’améliorer à l’avenir.

« Le voir déplacer une voiture si habilement à la limite, oui, ça me réchauffe le cœur », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons besoin d’aucune critique ou quoi que ce soit, car nous sommes en fait toujours d’accord. Ces améliorations constantes, je suis impatient de voir la suite.

