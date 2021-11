Masi : Beaucoup de travail mais je suis convaincu que le GP d’Arabie saoudite aura lieu

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, est convaincu que le circuit de Djeddah sera prêt pour ses débuts en Formule 1 le mois prochain malgré des informations soulignant la quantité de travail sur la piste qui reste à terminer.

Le Grand Prix d’Arabie saoudite illuminé le long des rives de la mer Rouge à Djeddah est prévu dans la nuit du 5 décembre, avant-dernière manche du championnat du monde de F1 2021.

En fonction des résultats au Brésil et au Qatar, l’Arabie saoudite pourrait être un champion du titre entre Max Verstappen de Red Bull et Lewis Hamilton de Mercedes. Verstappen mène Hamilton par 19 points avec quatre courses à disputer.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré aux journalistes au Mexique : « La FIA et la F1 reçoivent des mises à jour quotidiennes sur l’état d’avancement des choses et cela progresse très, très rapidement. Je pense que tout le monde reconnaîtra qu’il y a beaucoup à faire mais reste confiant que la course ira de l’avant, pas de problème.

« Je pense qu’il y a toujours un élément d’inquiétude avec tout, mais je suis assez confiant, ayant été impliqué en Corée en 2010, qui était le dernier dont on a parlé, et je pense que l’on a parlé de l’Inde, les deux ont éclaté aucun problème du tout. Je suis donc assez confiant que l’Arabie saoudite sera exactement la même. »

L’Australien a déclaré avoir visité Djeddah il y a quelques semaines et son expérience passée de nouvelles courses en Corée du Sud (en 2010) et en Inde (2011), toutes deux désormais hors calendrier, lui a donné confiance.

« Les deux se sont déclenchés, aucun problème du tout, et je suis assez confiant que l’Arabie saoudite sera exactement la même », a déclaré Masi.

Le tracé de la corniche de Jeddah a été présenté comme le circuit urbain le plus rapide du monde, avec des pilotes censés atteindre une vitesse moyenne de 250 km/h et une vitesse de pointe de 322 km/h.

Avec 27 virages sur 6,175 km, ce sera le deuxième circuit le plus long du calendrier après Spa-Francorchamps en Belgique.

Masi a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant au fait que les éléments de base soient prêts et conformes à toutes les exigences de sécurité, et qu’il se rendrait probablement là-bas entre les courses du Brésil et du Qatar pour jeter un coup d’œil.

« Ils vont finir, j’ai confiance », a-t-il insisté. (Reportage d’Alan Baldwin)