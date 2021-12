Masi dans la ligne de mire après le vainqueur du titre à Abu Dhabi

Alors que les feux d’artifice ont explosé et que Max Verstappen de Red Bull a célébré son premier titre de Formule 1 lors d’une soirée dramatique et controversée à Abu Dhabi dimanche, les arguments ont suivi rapidement et furieusement, mettant Michael Masi de la FIA dans la ligne de mire.

Les questions sur le fair-play, l’intégrité du sport à l’ère des drames télévisés scénarisés ainsi que le rôle du directeur de course Michael Masi ne disparaîtront pas de sitôt.

Ils pourraient finir par être débattus devant le tribunal si l’équipe Mercedes indigné de Lewis Hamilton, qui avait un avocat de premier plan sur place après la course, donnait suite à son intention de faire appel du résultat.

Verstappen un digne Champion malgré les controverses

Personne ne doute que Verstappen est un digne vainqueur, le Néerlandais de 24 ans et sept fois champion Hamilton ayant tout donné au cours de l’une des saisons les plus excitantes.

Les circonstances qui ont conduit à la victoire finale étaient cependant très controversées et ont placé Masi – nommé après la mort subite en 2019 du prédécesseur très respecté Charlie Whiting – de plus en plus dans la ligne de mire.

Avec la voiture de sécurité déployée vers la fin, l’Australien a décidé que les voitures doublées ne seraient pas autorisées à se dérouler elles-mêmes avant la reprise de la course.

Masi a-t-il enfreint le protocole ?

Rompant avec le protocole, il a alors décrété que seules les cinq voitures doublées entre Verstappen et Hamilton plutôt que toutes pourraient le faire.

Cela a mis en place un dernier tour de course avec Verstappen, qui avait saisi l’opportunité de ravitailler pour des pneus plus frais tandis que Hamilton restait à l’écart, obtenant un parcours sans faute et dépassant le Britannique à sept virages de la fin.

« C’est une nouvelle façon de gérer le sport où le directeur de course peut prendre ces décisions ad hoc. C’était un peu trop ‘devinez ce que je vais faire maintenant’, je pense », a déclaré le champion du monde 1996 Damon Hill.

Le pilote de Williams, George Russell, qui rejoint Mercedes, a déclaré que ce qui s’était passé était « absolument inacceptable ».

Nico Rosberg, le champion 2016 de Mercedes, était en conflit.

« Je suppose que Michael Masi peut décider ce qu’il veut et qu’il est le réalisateur », a déclaré l’Allemand à la télévision Sky Sports, tout en ajoutant que Mercedes avait adapté sa stratégie à une règle qui a ensuite été soudainement modifiée.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, n’a pas parlé aux médias après la course.

Zones grises

La réglementation, très feuilletée dimanche soir, laisse quelques zones d’ombre.

L’instruction requise « les voitures doublées peuvent maintenant dépasser » n’a pas été donnée et le directeur de course, en vertu d’une règle distincte, a « l’autorité supérieure » ​​en ce qui concerne la voiture de sécurité.

Après un Grand Prix de Belgique sous la pluie et ridiculisé après avoir duré seulement quelques tours derrière la voiture de sécurité, on pouvait comprendre que Masi ne souhaitait pas une saison palpitante se terminer par un cortège.

Il a également été davantage mis en lumière par les communications radio entre les équipes et le directeur de course diffusées pour la première fois cette saison.

Whiting, qui a pratiquement écrit le livre de règles, n’a jamais été exposé à un tel examen.

En Arabie saoudite, la course avant Abu Dhabi, il y a eu une négociation compliquée avec Red Bull au sujet de la position de grille de Verstappen lors d’un redémarrage qui a soulevé des doutes sur l’autorité de Masi.

Cela sonnait, a déclaré Christian Horner, patron de Red Bull, comme du marchandage sur un marché local, bien que le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, ait soutenu l’approche pragmatique de Masi.

Button a reconnu que peu de gens voudraient être à la place du directeur de course.

« Il veut les faire courir. Il ne veut pas décider du championnat du monde. C’est vraiment délicat mais nous avons vu une course », a déclaré le Britannique.

Les producteurs de ‘Drive to Survive’, la série documentaire Netflix créditée d’avoir augmenté la popularité de la Formule 1 dans le monde et particulièrement en Amérique, ne s’en plaindront pas. (Reportage d’Alan Baldwin)