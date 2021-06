Masi dit à Norris: “Un enfant de six ans connaît les règles du drapeau rouge”

in

La plainte de Lando Norris concernant une pénalité pour une infraction au drapeau rouge à Bakou a été négligée par le patron de la FIA, Michael Masi.

Le pilote McLaren a été giflé avec une perte de grille de trois places et trois points de pénalité ont été ajoutés à sa super licence pour ses actions à la suite d’une séance de qualification sous drapeau rouge au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Alors que Norris était sur une partie de la piste qui nécessitait une décision très rapide pour se diriger vers la voie des stands, mais ce qui n’a pas été toléré par l’instance dirigeante, Norris a ensuite accéléré à nouveau dans la ligne droite vers le premier virage.

Plutôt que de prendre la punition sur le menton, Norris a critiqué ce qu’il considérait comme une décision «injuste» – mais Masi a maintenant complètement rejeté ces plaintes.

✅ Possibilité de marquer des points

Bonne course

Faire des dépassements Objectifs d’avant course d’hier terminés, @LandoNorris. 👏#AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/7gsr9F3y5X – McLaren (@McLarenF1) 7 juin 2021

“Pour être juste, la première partie est quand, du karting jusqu’à la Formule 1, lorsqu’un drapeau rouge est affiché, la signification de cela est très claire”, a déclaré Masi aux journalistes à Bakou, cité par RacingNews365.

« Ralentissez et rejoignez immédiatement la voie des stands. Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté d’un enfant de six ans, qui en est à son premier événement de karting jusqu’à la Formule 1, est cohérent sur tous les circuits de course.

“En ce qui concerne les points de pénalité et la pénalité elle-même, évidemment, les commissaires sportifs peuvent appliquer n’importe laquelle des pénalités et des points de pénalité qu’ils jugent appropriés lors d’un incident.

« Oui, ils ont une ligne directrice à utiliser.

«Mais, dans cette circonstance, ils ont vu qu’il était approprié de ne pas appliquer ce que la directive disait en raison des circonstances atténuantes, ce qui était une sanction plus sévère.

“Cependant, en ce qui concerne les points de pénalité, ils ont estimé qu’il était approprié d’être une infraction au drapeau rouge.”

Malgré la pénalité de grille à surmonter, ainsi qu’une course difficile, Norris a terminé dans les points avec un résultat P5 à Bakou – le seul pilote à avoir accumulé des points dans les six manches de la saison 2021 jusqu’à présent.

“C’était assez intense”, a déclaré Norris à Sky F1 après la course. « Je pense que l’une des bonnes choses était que vous aviez tellement d’adhérence, peu de carburant, une nouvelle gomme – c’était vraiment comme une course en qualifications.

« C’est cool, ça a suivi notre chemin et nous avons gagné deux positions, je suppose que c’est pourquoi je suis heureux. C’était juste une autre opportunité pour nous de gagner quelques positions supplémentaires, ce que nous avons fait, donc je suis reconnaissant pour cela.

