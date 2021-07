Masi dit aux conducteurs d'”ajuster le style et les choses en conséquence”

in

Michael Masi est convaincu que la Formule 1 ne changera pas le système de points de pénalité au cours du championnat de cette année malgré les appels à l’examiner.

La dernière fois sur le Red Bull Ring, plusieurs pilotes ont été pénalisés, dont Lando Norris.

Le pilote McLaren a été frappé d’une pénalité de temps pendant la course après que les commissaires ont décidé qu’il avait poussé Sergio Perez hors de la piste alors qu’ils se battaient pour la position dans le virage 4.

Après la course, il a également été informé qu’il avait deux points de pénalité sur sa super licence, ce qui porte son total à 10 sur une période de 12 mois consécutifs. Cela a mis le pilote à seulement deux points d’une interdiction automatique d’une course.

Norris et le vainqueur du GP d’Autriche Max Verstappen ont tous deux estimé que c’était dur, ce dernier affirmant qu’il estimait que les actions de Norris au Red Bull Ring ne justifiaient pas une interdiction de course.

« Disons combien de [penalty points] obtenez-vous, deux ? Donc, si vous aviez six de ces incidents, je ne pense pas que vous méritez une interdiction pour ce qu’il a fait. Ce n’est tout simplement pas correct », a déclaré le pilote Red Bull.

«Je veux dire, j’y ai été moi-même, j’ai été moi-même à neuf ou dix points. C’est comme ça que ça se passe.

“Mais je ne pense pas avec les choses [Norris] obtenu les points de pénalité pour, disons que vous obtiendriez à 12, vous ne méritez pas une interdiction pour cela.

“Je l’ai dit avant moi il y a deux ans, je pense, nous devrions nous pencher là-dessus, mais voyons voir.”

Mais alors que le directeur de course de F1 Masi est ouvert à parler avec les pilotes et leurs équipes, l’Australien a une fois de plus insisté sur le fait qu’il n’y aurait aucun changement dans le système cette saison.

Après tout, dit-il, les équipes « ont toutes convenu » au début de la saison que c’est ainsi que cela devrait être.

“Pour être juste, c’est un système de points de pénalité qui existe, il a été là tout du long, pas différent des conducteurs sur la route dans les pays qui ont le nombre maximum de points qu’ils doivent respecter”, a déclaré Masi à Crash. rapporter.

«Ils doivent ajuster leur style de conduite et tout en conséquence.

« Je ne pense pas qu’ils soient durs, cela a été discuté à la fin de l’année dernière, et c’est drôle car cela affecte différents pilotes et équipes de différentes manières.

« Le consensus était à la fin de l’année dernière, impliquant les équipes, la FIA et la F1, qu’il ne devrait pas y avoir de changement pour cette année. Ce n’est pas quelque chose que nous changerions un jour en milieu d’année.

“L’échelle des pénalités est quelque chose sur lequel toutes les équipes sont d’accord et sur lesquelles elles ont réellement contribué au début de l’année. C’est ce que les stewards utilisent.

Norris perdra deux de ses points de pénalité au Grand Prix de Grande-Bretagne alors qu’ils sont comptabilisés sur une période de 12 mois consécutifs.

