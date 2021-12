Masi dit que Djeddah sera modifié, pas remanié

Malgré les problèmes de sécurité d’un certain nombre de pilotes en Arabie saoudite, le circuit de Djeddah ne sera pas modifié de manière « majeure », a déclaré Michael Masi.

La Formule 1 s’est rendue sur la piste pour la première fois pour l’avant-dernière manche de la campagne 2021, et avant même que la course ne commence, les pilotes s’inquiétaient de sa sécurité.

En raison des virages sans visibilité, des vitesses élevées et des murs serrés, les voitures plus rapides ont failli heurter celles qui n’avaient pas effectué de tours lancés pendant les qualifications, ce qui Sergio Perez et d’autres préoccupés par la course du lendemain.

« C’est un très beau circuit, très dangereux même s’il y a beaucoup de lignes droites qui tournent, de virages et de virages aveugles », a déclaré le Mexicain après les qualifications.

« Quand vous regardez certains des appareils embarqués, c’est assez effrayant. j’espère rien [bad] arrive demain.

« Je pense juste que la piste est un peu trop risquée sans raison, avec les vitesses que nous obtenons avec les deltas autour de la piste de certaines autres voitures, et c’est un peu inutile. »

UN AUTRE DRAPEAU ROUGE ! La course a repris mais pas pour longtemps ! Sergio Perez et Nikita Mazepin sont tous les deux tombés !! George Russell est également de sortie !! #SaudiArabianGP en direct sur Sky Sports F1#SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/wL1u4SptyW – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 5 décembre 2021

Alors que personne n’a été blessé le jour de la course, il y a eu en effet un certain nombre d’incidents avec Checo lui-même ainsi que Nikita Mazepin et George Russell qui se sont écrasés lors de l’un des redémarrages.

Les débris de tels incidents ont également mis du temps à se dégager, ce qui signifie qu’une grande partie de la course s’est déroulée sous une voiture de sécurité virtuelle ou une voiture complète.

Néanmoins, Masi dit que le lieu ne sera que peaufiné, plutôt que remanié avant son retour au début de la saison prochaine.

« Je pense qu’ici en Arabie saoudite, ils ont fait un travail brillant pour mettre en place cette incroyable installation dans un laps de temps si court, ce qui est tout à l’honneur de toutes les personnes impliquées », a déclaré le directeur de course de la FIA selon Motorsport.com.

« Il y a des ajustements qui se produiront à tous les niveaux. Il y a eu des problèmes de démarrage [with it] étant un tout nouvel événement, une toute nouvelle installation, dans l’ensemble.

« Il y aura des réglages mais rien de majeur que j’envisage ici et maintenant. »

En termes de modifications spécifiques, divers pilotes ont déclaré qu’ils aimeraient que les sections rapides de la piste, où il y a un manque de visibilité devant, soient rendues plus droites à l’avenir.

