Masi explique la logique des pénalités du Grand Prix d’Autriche

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a jeté le manuel “Let Them Race” à la poubelle pour le Grand Prix d’Autriche 2021, alors que lui et les commissaires de la FIA brandissaient le fouet pendant la course dimanche

A tel point qu’il a été contraint d’écrire une longue explication des décisions prises ce jour-là, au Red Bull Ring, qui ont failli gâcher une course imparable.

La pourriture s’est installée après la voiture de sécurité (pour récupérer l’Alpine sinistrée d’Esteban Ocon) et la course a repris, au quatrième tour, Verstappen menant de 1,3 seconde après le blitz du redémarrage.

Norris ensuite avec Perez et le duo Mercedes claquant sur ses talons, côte à côte, jusqu’au virage 4, où le pilote Red Bull, après avoir devancé plusieurs fois tandis que Norris s’accrochait obstinément à la ligne défensive, a décidé faire le tour de l’extérieur.

Ce mouvement ne fonctionne jamais dans ce virage délicat en descente, qui s’aplatit en balayant vers la droite, à moins que le conducteur à l’intérieur, d’abord à ce sommet crucial, soit conforme ou beaucoup plus lent.

Ce n’était pas non plus le cas de Norris, qui s’est battu pour conserver la deuxième place, car c’était les premiers jours de la course. Dans la rediffusion, on peut voir qu’au début, Norris le garde serré afin que Checo ait de l’espace pour se cacher derrière la McLaren à la sortie et garder le fougueux Mercs dans ses rétroviseurs.

Mais le vétéran mexicain était impatient et a attaqué à la non-adhérence, de loin et a tout simplement manqué de piste. Lando a qualifié cela de “stupide”, ce qui était le cas, mais on peut dire plus poliment que Perez aurait dû mieux se renseigner et attendre son heure car il avait une bien meilleure voiture que ses rivaux autour de lui.

Il a ensuite passé une mauvaise journée au bureau, dans une course qu’il devait terminer deuxième, derrière son coéquipier rampant, à domicile. Pas une bonne journée de l’aveu même de Checo.

Mais ce premier incident a attiré le sifflet et la carte des officiels; Norris a méprisé la sanction, le pilote McLaren s’est moqué lorsqu’il l’a entendue par radio pendant que son équipe trouvait un équipement supplémentaire pour s’assurer que leur pilote célèbre sur le podium.

Néanmoins, cette pénalité a donné le ton pour l’après-midi. Avec la poussière orange déposée sur Spielberg, les statistiques montrent que six pilotes ont été touchés par des pénalités, dont un pour Perez pour avoir fait la même chose à Charles Leclerc également au T4 tandis que le pilote Ferrari était également réputé avoir été contraint par Perez au virage 6 plus tard dans la course.

Si les officiels étaient restés fidèles à l’esprit de « Laissez-les courir » dès le départ, les appels ultérieurs auraient été évités et n’auraient pas eu d’impact sur la course comme ils l’ont fait.

Dans un rapport sur le site officiel de la F1, Masi a expliqué : « Dans le cas de Sergio avec Lando, il était entièrement aux côtés de Lando et il est donc de la responsabilité de laisser la largeur d’une voiture au bord de la piste. Et puis idem en sens inverse avec Checo et Charles à la sortie du virage 4.

“Et puis Checo et Charles à nouveau à la sortie du virage 6, [the FIA stewards’] vue était – et je ne suis pas assis dans la salle des commissaires pour délibérer – que dans les trois circonstances, la largeur d’une voiture aurait dû être laissée au bord de la piste parce que les deux voitures étaient côte à côte.

Plus tôt, au début, le virage 1 était un jeu gratuit d’infractions aux limites de la piste qui a incité le pilote alpin Fernando Alonso à se qualifier de stupide pour avoir respecté les règles alors que tout autour de lui les enfreignait sans conséquences.

Masi a poursuivi: «Nous l’avons regardé. L’une des choses que nous avons dites depuis le Paul Ricard 2019, c’est que dans le premier tour et ces deux premiers virages… que la voiture doit être derrière la voiture derrière laquelle elle est entrée dans le virage.

« Nous avons examiné l’incident auquel Fernando faisait référence et les angles que nous pouvions voir à l’époque, et c’est exactement ce qui s’est passé. Tous les incidents du tour 1 sont traités de manière plus clémente et c’est le cas depuis un certain nombre d’années, en vertu du principe « Let Them Race », appelons-le.

« C’est donc le principe général car, notamment dans des circonstances comme celle-là, tout le monde a demandé à voir les choses d’une manière beaucoup plus [more lenient] manière, puis d’aider les pilotes et les équipes s’ils en ont besoin, et cela a été examiné à l’époque », a déclaré Masi.

Ajoutant l’insulte aux conséquences, la transgression de Norris lui a valu deux points de pénalité sur sa licence, portant son total à dix points, deux loin d’une interdiction automatique d’une course. Difficile à avaler comme la plupart des experts, les anciens pilotes et fans l’ont vu comme un incident de course.

Masi a ajouté: “Pour être juste, c’est un système de points de pénalité qui existe, il a été là tout au long, pas différent de [drivers] conduire sur route dans des pays qui ont un nombre maximum de points à respecter et ils doivent adapter leur style de conduite en conséquence.

« Alors non, je ne pense pas qu’ils soient durs. Cela a été discuté à la fin de l’année dernière… et le consensus était à la fin de l’année dernière impliquant tout le monde, les équipes, la FIA, tout le monde, qu’il ne devrait pas y avoir de changement cette année et que ce n’est pas quelque chose que nous changerons jamais en milieu d’année .

“L’échelle des pénalités est un point sur lequel toutes les équipes sont d’accord et sur laquelle ils ont réellement leur mot à dire en début d’année, c’est ce que les commissaires sportifs utilisent”, a conclu Masi.

Lorsque les décideurs ou les arbitres (dans n’importe quel sport) doivent expliquer des décisions douteuses prises, avec plus de 2 000 mots, comme Masi l’a fait ci-dessus. Vous savez qu’il sait que lui et son équipe de stewards – dont Derek Warwick – se sont peut-être trompés ce jour-là, dès ce premier appel.

La prochaine fois qu’un simple “Nous nous sommes trompés” du directeur de course de F1 aurait été plus palpable car dimanche, Masi et ses stewards n’ont pas adhéré à l’air de Let Them Race, nous l’avons tous vu.