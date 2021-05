Masi explique pourquoi Max Verstappen a perdu le point le plus rapide au tour

Max Verstappen a perdu le point le plus rapide du GP du Portugal car il a gagné un avantage – un point – en courant large au virage 14.

Courant cinq secondes derrière le leader de la course Lewis Hamilton dans les derniers tours du circuit de l’Algarve, Verstappen et Red Bull ont concédé leur défaite et, avec une vue d’ensemble à l’esprit, ont obtenu le point le plus rapide.

Verstappen est devenu violet, inscrivant un 1: 19.849.

Il a franchi la ligne d’arrivée à la deuxième place, deuxième derrière Hamilton, Valtteri Bottas terminant troisième.

Quelques instants plus tard, cependant, Verstappen a été informé que son temps au tour avait été supprimé pour avoir dépassé les limites de piste au virage 14. Le point est allé à Bottas.

Verstappen était déconcerté, disant: C’est un peu étrange parce qu’ils ne vérifiaient pas les limites de piste en 14, mais peu importe.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a été clair dans sa critique de l’appel.

“Maintenant, nous avons perdu la victoire, le tour le plus rapide et la pole position”, a-t-il déclaré à Sky Germany. «J’espère que c’est fini. Quelque chose doit changer. Soit vous faites une limite avec des bordures, soit vous faites du gravier ou quelque chose comme ça. Si vous sortez, il y a une pénalité automatique.

“[Lando] Norris a dépassé [Sergio] Perez, est passé avec les quatre roues et il n’y a eu aucune conséquence. Donc ce n’est pas cohérent, et ce n’est pas de la course quand on jongle avec les règles comme ça.

Masi, cependant, dit que c’était la bonne décision de supprimer le temps de Verstappen car ce point aurait été un «avantage».

“Selon les notes de l’événement et à la suite d’un examen de ce qui s’est passé vendredi en particulier, Turn 14 était beaucoup plus utilisé – ce n’était pas un problème en 2020 mais en est devenu un en 2021”, a expliqué Masi.

«J’ai donc donné à tous les pilotes la latitude d’utiliser le trottoir rouge et blanc d’une manière similaire au virage 5.

«On leur a dit s’ils obtenaient un avantage durable hors de portée de ces [kerbs], étant en train de dépasser une voiture, plus rapide dans un mini-secteur, quel qu’il soit, qu’il sera regardé.

«Et après l’avoir regardé après la course, il était très clair que Max était hors piste et plus rapide dans ce mini-secteur que quiconque et a réalisé le meilleur tour de la course, ce qui est un point de championnat du monde.

Les notes auxquelles Masi fait référence ont été mises à jour samedi pour inclure que «les limites de piste à la sortie du virage 14 sont définies comme lorsqu’aucune partie de la voiture ne reste en contact avec le trottoir rouge et blanc».

Il a ajouté que «les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans raison valable.»

Verstappen a quitté le Portugal derrière Hamilton de huit points dans le combat pour le championnat.

