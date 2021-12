Masi fait la loi avant la course du siècle de F1

Les pilotes de Formule 1 pourraient être suspendus ou perdre tous leurs points pour avoir conduit de manière antisportive, a averti le directeur de course de la FIA Michael Masi avant la bataille décisive pour le titre dimanche lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison.

Lewis Hamilton de Mercedes, 36 ans, et son rival Red Bull de 24 ans, Max Verstappen, se dirigent vers la finale éclairée au niveau de la piste de Yas Marina aux points, mais Verstappen a une avance de 9-8 sur les victoires, ce qui le ferait champion si les deux ne parviennent pas à But.

Les deux hommes sont entrés en collision à trois reprises cette saison, y compris lors de la dernière course en Arabie saoudite, suscitant des inquiétudes quant à une saison passionnante se terminant par une collision.

Cependant, Masi a clairement averti qu’un tel scénario pourrait entraîner de graves conséquences, car il a décrit les articles du Code sportif international (ISC) du sport relatifs à une conduite « antisportive ».

« En particulier, je voudrais vous rappeler les articles suivants détaillés ci-dessous », a déclaré l’Australien dans ses notes d’événement jeudi.

Il a pointé du doigt l’article 12.2.1l qui traite de « toute violation des principes d’équité en compétition, de comportement antisportif ou de tentative d’influencer le résultat d’une compétition d’une manière contraire à l’éthique sportive ».

Les batailles pour le titre mondial de F1 ont été décidées avec des accidents entre les prétendants plus d’une fois

Masi a également mentionné l’article 12.4.5 qui couvre les sanctions que les commissaires sportifs pourraient imposer, notamment « la suspension pour une ou plusieurs compétitions, le retrait de points pour le championnat, la coupe, le défi, le trophée, la série ».

« Je pense que c’est juste qu’ils le fassent », a déclaré jeudi Hamilton, assis aux côtés de Verstappen, aux journalistes par vidéoconférence depuis Abou Dhabi. « J’espère qu’ils n’auront pas besoin d’être utilisés et nous avons une belle course et nous avançons. »

Les titres de F1 ont déjà été réglés par des collisions, notamment entre Alain Prost et Ayrton Senna en 1989 et 1990 et Michael Schumacher et Damon Hill en 1994.

Schumacher et Villeneuve sont également entrés en collision lors de la dernière course de la saison 1997 alors qu’ils se battaient pour la tête, l’Allemand étant disqualifié de la saison dans son ensemble pour son infraction.

Champion en 1996, Hill a déclaré à Sky Sports après la course à Djeddah que le style de Verstappen lui rappelait l’approche tout aussi intransigeante de Schumacher.

Bien qu’il n’ait pas suggéré que Verstappen aurait recours à de sales tours, le comportement du Néerlandais sur la piste a attiré l’attention.

Les commissaires ont vu d’un mauvais œil ses tactiques défensives contre Hamilton à Djeddah et l’ont trouvé principalement en faute pour avoir déclenché la collision, lui infligeant deux pénalités totalisant 15 secondes.

Verstappen a déclaré qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rappelle l’ISC : « Je sais ce qu’il y a dans le code sportif. Je pense qu’ils peuvent le mettre dans chaque week-end de course, il n’y a rien de nouveau pour ce week-end.

Quoi qu’il en soit, Masi et son équipe de commissaires de course devraient « arbitrer » une course hautement explosive, leurs décisions du jour pourraient avoir un impact sur qui sera champion dimanche soir à Abu Dhabi.

(Rapport d’Abhishek Takle)