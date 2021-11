Masi : J’ai référé Christian aux stewards

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a personnellement référé le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, aux commissaires du Grand Prix du Qatar pour des commentaires télévisés sur un « maréchal voyou », a déclaré l’Australien après la course de dimanche.

Horner s’est excusé, a reçu un avertissement officiel et a accepté de participer à un programme international de stadiers en février prochain.

« C’était une référence du directeur de course aux commissaires sportifs », a déclaré Masi aux journalistes. «Je n’ai pas le temps d’aller chercher sur les réseaux sociaux avant une course, mais j’en ai été informé (les commentaires) et j’ai référé Christian.

« Christian s’est excusé pour ses commentaires et dans le cadre de cela, la décision des stewards était évidemment simple. »

Les commissaires bénévoles doivent être respectés

Masi a déclaré que personne ne devrait être critiqué pour avoir agi dans l’intérêt de la sécurité et a souligné que les commissaires étaient des bénévoles non rémunérés et que le sport comptait sur eux.

« Tous donnent énormément de temps, et sans eux, cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré.

« C’est la partie qui manque à beaucoup de gens, et je défendrai chaque officiel bénévole et chaque officiel autour de chaque piste de course du monde que cette (critique) n’est pas acceptée. »

Les commissaires locaux décident des problèmes de drapeau tandis que la voiture de sécurité et les drapeaux rouges sont appelés par le contrôle de course.

Horner a déclaré qu’il s’était exprimé plus frustré face à une situation que n’importe qui d’autre après que son leader du championnat, Max Verstappen, se soit vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille avant la course de dimanche.

Le pilote néerlandais a été sanctionné pour ne pas avoir ralenti pour cause de drapeaux jaunes agités à la fin des qualifications de samedi lorsque l’AlphaTauri de Pierre Gasly s’était arrêté en piste avec une crevaison et une aile cassée.

Verstappen a terminé deuxième de la course nocturne illuminée, remportée par le rival de Mercedes Lewis Hamilton, avec son avance au classement général réduite à huit points, avec deux courses à disputer en Arabie saoudite et à Abu Dhabi. (Reportage d’Alan Baldwin)