Masi: les règles n’ont pas du tout changé pendant le GP de Bahreïn

Verstappen de Red Bull a été invité à rendre l’avance à Hamilton, sept fois champion du monde, à quatre tours de l’arrivée d’une course difficile après avoir couru large en dépassant la Mercedes.

Des images télévisées ont montré que Hamilton avait déjà franchi les limites au même virage quatre à de nombreuses reprises avant que son ingénieur des stands ne transmette un avertissement du contrôle de course pour arrêter de le faire. Le sujet est devenu un sujet de discussion majeur après la course sensationnelle.

Masi a déclaré que les deux situations étaient «assez différentes» et que rien n’avait changé pendant la course.

Il a déclaré que Verstappen avait enfreint les règlements sportifs qui s’appliquent toujours en «gagnant un avantage durable en dépassant une autre voiture hors de la piste».

Masi a également confirmé qu’il avait demandé à Red Bull de renoncer à son poste; il publie également des notes pour les pilotes spécifiques à chaque course et à Bahreïn, ils ont déclaré que les limites de la piste seraient surveillées au virage quatre pendant la course uniquement en ce qui concerne l’obtention d’un avantage.

Hamilton n’a donc été averti qu’une fois qu’il est devenu évident à quelle fréquence il allait au large.

Masi a expliqué: «En ce qui concerne la tolérance accordée aux personnes qui courent en dehors des limites de la piste pendant la course, elle a été mentionnée très clairement dans le [drivers’] réunion et les notes qu’il ne serait pas surveillé en ce qui concerne le réglage du temps au tour pour ainsi dire – mais il sera toujours surveillé conformément au Règlement Sportif qu’un avantage durable dans l’ensemble ne doit pas être obtenu.

«Rien n’a changé du tout pendant la course. Nous avions deux personnes qui regardaient dans cette zone à chaque voiture à chaque tour et à peu près chaque barre de voiture faisait ce que nous attendions dans une séquence générale. Il y avait la voiture occasionnelle qui avait un petit moment ou qui sortait mais ce n’était pas une chose constante.

«C’est donc assez différent et clairement spécifiquement différent et cohérent avec les deux notes et ce qui a été mentionné et discuté avec les pilotes lors de la réunion des pilotes. Si un dépassement a lieu avec une voiture hors piste et obtient un avantage, un avantage durable, j’irai à la radio et suggérerai à l’équipe de renoncer immédiatement à cette position, et cela a été très clair.

«Red Bull a reçu une instruction immédiate de ma part que je lui ai suggéré de renoncer à ce poste tel qu’énoncé dans le Règlement Sportif, ce qu’ils ont fait. Ce n’était pas pour dépasser les limites de la piste – c’était pour gagner un avantage durable en dépassant une autre voiture hors de la piste de course », a ajouté Masi

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré aux journalistes que les messages devaient être clairs et cohérents: «Au début de la course, il a été dit que les limites de piste au tour quatre ne seraient pas sanctionnées.

«Puis, en course, nous avons soudain entendu dire que si vous continuiez à courir large, cela serait considéré comme un avantage et cela pourrait entraîner une pénalité potentielle. À la fin, cette décision nous a fait gagner la course.

« Max a été large dans la définition du directeur de course, gagnant un avantage, a dû rendre la place et cela a sauvé notre victoire », a expliqué le patron de l’équipe Mercedes.

(Eportage supplémentaire par .)