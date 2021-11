Masi : Max n’était pas loin d’un drapeau noir et blanc

Peu importe la façon dont vous le regardez, Max Verstappen a eu la chance de ne pas recevoir de pénalité pour sa conduite agressive, en se défendant contre Lewis Hamilton, lors du Grand Prix de Sao Paulo 2021, mais il faut remercier le directeur de course de la FIA, Michael Masi, de leur avoir permis de courir.

L’as néerlandais était comme un taureau dans un magasin chinois à partir du moment où les feux rouges se sont éteints à l’Autodromo Jose Carlos Pace dimanche, à partir de la deuxième place sur la grille, il s’est frayé un chemin devant le poleman Valtteri Bottas dans le virage 1 pour prendre la tête. .

Puis à nouveau plus tard dans la course, défendant la tête de Hamilton, Verstappen a clairement forcé la Mercedes à s’écarter de Descida do Lago et un tour plus tard a tissé plusieurs fois trop de force alors qu’elles sortaient de Curva do Sol. Cependant, Lewis et sa Mercedes étaient tout simplement trop bons ce jour-là.

Masi et les commissaires ont examiné les incidents et ont reconnu que Hamilton aurait probablement fait exactement la même chose que Verstappen si les rôles avaient été inversés et l’a fait à plusieurs reprises, au cours de sa carrière lorsque les jetons sont bas, mais en même temps le La voiture n°44 allait toujours s’en sortir telle était la supériorité qu’elle avait entre les mains du champion du monde ce jour-là.

Alors ils l’ont laissé.

Après que les journalistes de la course aient suggéré que la décision « pas d’autre action » était incohérente, mais Masi n’était pas d’accord : « Je ne suis pas d’accord. Si vous l’examinez, comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, vous jugez l’incident sur ses mérites, et vous l’examinez en entier. N’oublions pas que nous avons les principes généraux des laissez-les courir. Et en regardant tout cela, avec les angles dont nous disposions, c’était la philosophie qui a été adoptée.

Masi : Je l’ai regardé plusieurs fois

« Je pense que si vous vous profilez à proximité des voitures qui se dirigent vers le sommet, où il se trouve, la nature du virage, le fait que les deux voitures sont parties, aucune des voitures n’a perdu sa position ou quelque chose comme ça, était probablement l’opinion générale. Je l’ai regardé plusieurs fois, Max n’était pas loin d’un drapeau noir et blanc, pour être honnête », a révélé Masi

Le drapeau noir et blanc est un avertissement lancé à un conducteur dont les bouffonneries sont antisportives ; cela peut alors être suivi d’un drapeau noir, si le pilote continue à se comporter d’une manière inacceptable qui, lorsqu’elle est agitée, entraîne le retour de la voiture au stand par le pilote errant et la disqualification.

Malgré la prise de décision controversée avec ce qu’ils avaient à l’époque, Masi dit qu’il examinera à nouveau l’incident d’un point de vue personnel une fois donné plus d’angles de caméra, car il n’avait à sa disposition que ceux vus à la télévision.

Il a expliqué: «Ce sont seulement les caméras qui sont diffusées, comme je l’ai déjà dit, c’est ce à quoi nous avons accès tout au long. [The T-Bar angle] n’a pas encore été obtenu. Il a été demandé. Nous avons le 360, orienté vers l’avant, tous les angles que nous n’obtenons pas en direct seront téléchargés et nous les examinerons.

Mais Verstappen était-il un peu trop méchant ?

Masi a répondu : « C’est possible, absolument, oui… mais nous n’y avons pas eu accès. Une fois que nous l’aurons fait auprès du détenteur des droits commerciaux, nous jetterons un œil.

Les règles d’engagement ne cessent de changer dans ce concours de F1 pour les âges

Quoi qu’il en soit, les règles d’engagement ne cessent de changer au cours de cette bataille fascinante pour le titre 2021 de F1 entre les deux meilleurs pilotes de cette époque. Et, pourrait-on dire, ils ont parcouru un long chemin depuis leurs collisions à Monza et Silverstone.

C’est dur là-bas sur le champ de bataille et il devrait en être ainsi ; Les fans de F1 seront d’accord car ils sont servis une course au titre pour les âges.

Les risques de graves larmes éclatant pendant la course au Brésil ont été évités par les deux meilleurs des meilleurs repoussant les limites de l’esprit sportif (si on peut l’appeler ainsi) mais en même temps en respectant les limites, tout en restant du bon côté de cela. ligne très, très fine entre « rubbin’ is racing » et le métal plié.

Ne vous méprenez pas, quoi que Verstappen ait lancé à Hamilton lors de leur duel à Interlagos, le Britannique aurait très probablement fait la même chose à son rival néerlandais et, avec trois courses à disputer, soyez sûr qu’il y aura des moments plus controversés entre les deux. Ce concours n’est pas fini de loin.

Ce moment où nous avons tous retenu notre souffle dimanche Pas de quartier donné ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021