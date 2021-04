Masi rejette l’affirmation de Russell que le DRS n’aurait pas dû être activé avant le crash · .

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a rejeté l’affirmation de George Russell selon laquelle le système de réduction de la traînée avait contribué à son accident avec Valtteri Bottas.

Le DRS a été désactivé au départ de la course d’hier en raison des conditions humides. Alors que la piste sèche et que les pilotes sont passés aux pneus slicks, le contrôle de course a pris la décision de l’activer.

Russell et Bottas sont entrés en collision deux minutes plus tard. Le pilote Williams avait son DRS ouvert alors qu’il tentait de dépasser son rival à l’approche de Tamburello lorsque sa voiture s’est cassée sur le côté, déclenchant un énorme accident qui a conduit à l’arrêt de la course.

Russell a déclaré qu’il avait demandé aux stewards si le DRS aurait dû être activé lorsque lui et Bottas les ont rencontrés hier.

«Nous avons évidemment nos propres opinions, mais nous avons également dit que c’était un incident de course, et c’est malheureux», a-t-il raconté.

«Probablement avec le recul, étant donné les conditions, étant donné le circuit – que la ligne droite n’est pas droite – le DRS n’aurait probablement pas dû être activé. Je n’aurais pas [spun] si j’étais exactement dans la même position avec DRS fermé. J’ai donc souligné que cela pourrait en être un pour l’avenir. »

Cependant, Masi a nié que le DRS avait été activé trop tôt, soulignant que d’autres pilotes tels que Lance Stroll avaient fait des passes en l’utilisant avant l’accident.

«C’est évidemment quelque chose que nous surveillions de près, en l’examinant», a déclaré Masi. «Pour être juste, il y a eu un certain nombre de dépassements du DRS qui ont été réussis avant et après.

«Alors non, je ne pense pas que c’était le cas. Je pense qu’en regardant toutes les images, la piste était très bien de notre point de vue et ce n’était pas un problème de ce côté-là.

Les commissaires ont jugé que la collision entre Russell et Bottas était un «incident de course» et ont dégagé les deux pilotes.

