Masi révèle que Red Bull a demandé aux stewards de regarder Norris

Red Bull se plaint peut-être de la série de pénalités au GP d’Autriche, mais Michael Masi dit qu’ils ont demandé aux commissaires sportifs de regarder Lando Norris.

Se battant pour la position après une première voiture de sécurité, Sergio Perez a tenté de dépasser Lando Norris à l’extérieur du virage 4 du Red Bull Ring.

Il a quitté la route, est sorti de la piste et s’est retrouvé dans le gravier, ce qui lui a coûté des positions.

Quelques minutes plus tard, le contrôle de course a annoncé que les commissaires enquêtaient sur l’incident et peu de temps après, Norris a été giflé avec une pénalité de cinq secondes pour avoir poussé Perez hors de la piste.

Ce n’était que la première des pénalités de la course, Perez rejoignant une liste de plus en plus longue alors qu’il se battait avec Charles Leclerc, poussant le pilote Ferrari hors de la piste – à deux reprises.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a critiqué les sanctions, affirmant qu’elles créaient un mauvais précédent car « vous ne voulez pas que l’équivalent de footballeurs plongent ».

Et pourtant, Masi dit que c’est Red Bull qui a été le premier à demander aux commissaires sportifs d’enquêter sur un incident.

“L’un d’entre eux est immédiatement intervenu, Red Bull a demandé que l’incident avec Lando Norris et Sergio Perez soit examiné”, a déclaré Masi, directeur de course de F1, cité par ASN Motorsport.

“Et puis, dans les deux circonstances, Ferrari a demandé que l’incident entre Charles Leclerc et Sergio Perez soit examiné.

“Il y en a peut-être eu quelques autres mais, à part ça, personne ne remettait en question quoi que ce soit qui faisait l’objet d’une enquête.”

La pénalité de temps de Norris s’est également accompagnée de deux points de pénalité sur sa licence, portant le pilote McLaren à 10, ce qui n’est qu’à deux d’une interdiction de course automatique – bien que deux points expireront et seront à nouveau effacés avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cela a amené le vainqueur du GP britannique et autrichien Max Verstappen à remettre en question le système de points de pénalité.

Masi l’a défendu, catégorique qu’il n’est pas “dur” pour les infractions mineures.

« C’est un système de points de pénalité qui existe. Donc, il a été là tout au long, pas différent de ceux qui roulent sur la route dans beaucoup de pays qui ont le nombre maximum de points qu’ils doivent respecter.

« Et ils doivent ajuster le style de conduite et ainsi de suite en conséquence. Donc, non, je ne pense pas qu’ils soient durs. Cela a été discuté à la fin de l’année dernière. Et c’est drôle parce que cela affecte différents pilotes dans différentes équipes de différentes manières.

« Le consensus était à la fin de l’année dernière en impliquant tout le monde, les équipes, la FIA et la F1, qu’il ne devrait pas y avoir de changement pour cette année. Et ce n’est pas quelque chose que nous changerions jamais en milieu d’année.

“C’est donc l’échelle des pénalités sur laquelle les équipes sont toutes d’accord et sur lesquelles elles ont réellement contribué au début de l’année. C’est ce que les stewards utilisent.

