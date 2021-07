Masi soutient la pénalité de Norris pour le transfert de Perez après les critiques de Red Bull et McLaren · .

La critique de la décision des stewards de pénaliser Lando Norris pour un incident avec Sergio Perez est venue, exceptionnellement, des deux côtés.

Norris et son directeur d’équipe McLaren, Andreas Seidl, n’ont sans surprise pas été impressionnés par l’appel. Mais l’homologue de Seidl chez Red Bull, Christian Horner, a également critiqué la décision.

Les commissaires sportifs ont infligé à Norris une pénalité de cinq secondes après que Perez soit sorti à l’extérieur du virage quatre alors qu’il tentait de dépasser la McLaren. Perez a lui-même reçu des pénalités similaires plus tard dans la course pour des incidents impliquant Charles Leclerc aux virages quatre et six.

Le premier incident s’est produit au troisième tour de la course, après un redémarrage de la voiture de sécurité. Norris a estimé que cela aurait dû être considéré comme s’il s’agissait du premier tour, comme lorsque Max Verstappen a forcé Lewis Hamilton à écarter l’écart dans la chicane Tamburello à Imola il y a trois mois, lorsque le pilote Red Bull a évité une pénalité.

Norris et Perez sont entrés dans le virage quatre côte à côte « De mon point de vue, je pense que si je devais le comparer à quoi que ce soit, c’est la même chose que Max et Lewis à Imola », a déclaré Norris. « La même chose que ça.

“C’est le premier tour, ou c’est un redémarrage, et je pense que Sergio, peut-être qu’il ne sait pas qu’il y a du gravier à la sortie de ce virage et c’est en descente, c’est facile de courir large et c’est exactement ce qui s’est passé.

“Vous regardez la Formule 2 ou la Formule 3 ou n’importe quelle catégorie et les gens qui essaient de faire le tour de l’extérieur là-bas et ne s’y engagent pas finissent dans le gravier. C’est juste la façon dont ce coin fonctionne.

« Alors c’est lui qui a pris le risque et pas moi. Il ne s’est pas engagé dans son dépassement comme il aurait dû le faire et il s’est mis dans le gravier. Donc je n’ai pas l’impression que c’était mon erreur mais je ne tire pas les pénalités.

Les décisions concernant les incidents sont prises par les commissaires sportifs plutôt que par le directeur de course. Néanmoins, Masi a expliqué pourquoi l’incident d’Imola avait été considéré différemment, soulignant qu’il s’était produit au premier virage du premier tour de la course.

Alors que Norris a gardé sa ligne, Perez a perdu sept places. “Tous les incidents au premier tour sont traités de manière plus clémente et c’est le cas depuis un certain nombre d’années en vertu du principe” laissez-les courir “, appelons-le”, a-t-il déclaré.

«Mais chacun est évidemment très difficile d’essayer de comparer. Je sais que tout le monde aime tout regrouper, mais il est très difficile de comparer deux virages complètement différents à la Imola et des virages quatre ou six.

Il existe de nombreux précédents sur la façon dont des incidents similaires ont été traités dans le passé. Une convention a été établie selon laquelle un pilote de tête à l’intérieur d’un virage n’était pas obligé de laisser la place à un rival à l’extérieur à la sortie à moins que ce rival ne l’ait devancé.

Du point de vue de Masi, Perez avait fait cela et Norris devait donc lui laisser de la place. “Dans celui de Sergio avec Lando, il était entièrement aux côtés de Lando et il est donc de la responsabilité de laisser la largeur d’une voiture au bord de la piste”, a-t-il expliqué.

Horner n’était pas d’accord et a vu l’incident de la même manière que Norris. “J’étais d’accord avec l’incident entre Checo et Lando, c’est la course”, a-t-il déclaré. « Tu fais le tour à l’extérieur, tu prends le risque. Surtout quand vous n’êtes pas dans une position d’avance.

Il a estimé que la pénalité pour Norris ne laissait aux commissaires pas d’autre choix que de donner la même sanction à Perez pour ses incidents avec Leclerc.

Perez a distribué une partie de la même chose à Leclerc plus tard« La FIA, ayant accordé cette pénalité, ne pouvait alors pas ne pas accorder de pénalité pour un mouvement très similaire avec Charles. Mais ces gars ont fait du karting quand ils étaient enfants et vous savez, ça arrive.

« Vous savez, si vous faites le tour de l’extérieur, vous prenez le risque surtout si vous n’êtes pas en avance. Je pense donc que les pénalités étaient un peu sévères et que cela va un peu à l’encontre du mantra « laissez-les courir » que nous défendons ces dernières années. »

Le directeur de l’équipe de Norris, Andreas Seidl, a également estimé que Perez n’avait pas suffisamment suivi Norris pour avoir gagné le droit de la ligne à l’extérieur du virage.

“Je ne comprends pas pourquoi il a obtenu une pénalité là-bas”, a déclaré Seidl. « C’est, pour moi, la course que nous voulons tous voir et je ne pense pas que Lando ait fait quelque chose de mal.

« C’était, en plus, au début de la course où tout le monde doit s’installer en premier. Il allait juste sur sa ligne de course. Il n’a rien fait de stupide et a fait des bombardements en piqué ou quoi que ce soit d’autre. Il était toujours parallèle à lui ou même légèrement en avance sur Checo. Alors honnêtement, je ne comprends pas.

Seidl a estimé que le steward des pilotes, qui lors de la course de ce week-end était l’ancien pilote de Formule 1, Derek Warwick, aurait dû apporter un point de vue utile sur cet incident particulier.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en images« Je ne comprends pas non plus pourquoi, par exemple, le steward des pilotes n’apporte pas plus là-bas, ce qui se passe réellement là-bas dans ce premier tour de course pour un pilote de course. Ce sera intéressant ce que nous entendrons de Michael à ce sujet.

Après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, où Norris a critiqué une pénalité de grille qui lui a été infligée pour une infraction au drapeau rouge, Masi a déclaré que le pilote avait enfreint une règle connue par “un enfant de six ans qui participe à sa première épreuve de karting”. Seidl a ostensiblement choisi une phrase similaire pour exprimer son mécontentement dimanche.

« Je dirais, pour reprendre les mots de Michael, chaque pilote de karting sait que si vous allez là-bas à l’extérieur, le premier tour de course, vous finirez dans le gravier. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre du gars qui était sur la ligne de course.

