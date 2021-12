Masi sur le travail le plus important dont personne ne veut à Abu Dhabi

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a fait l’objet de critiques extrêmes cette saison en jouant l’arbitre de deux rivaux du titre avec tout ce qu’ils ont, créant des précédents sur le chemin de la finale à Abu Dhabi où Masi fera à nouveau le travail dont personne ne veut.

Toutes les critiques adressées à Masi et au comité des commissaires en constante évolution qu’il supervise étaient basées sur des incohérences dans le jugement des transgressions commises par les équipes et les pilotes au cours de la saison, l’accent étant mis sur tout ce qui se passe entre les rivaux du titre de cette année, Lewis Hamilton. et Max Verstappen, et leurs deux équipes Mercedes et Red Bull.

Les disputes n’ont pas facilité la vie de Masi et semblent prêtes à lui donner une dernière séance de torture ce week-end lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, alors qu’ils se battent pour la dernière fois en 2021 dans le but de sécuriser la F1 tant convoitée. Couronne des pilotes, les constructeurs étant pratiquement sécurisés par Mercedes.

Masi ne peut pas contrôler les actions des deux individus

S’adressant au Daily Mail avant ce week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi, Masi n’est pas sûr de pouvoir prédire ce que l’un ou l’autre des rivaux du titre fera, mais il sait quoi faire si l’un d’entre eux franchit la ligne.

« Je ne peux pas contrôler les actions des deux individus, eux seuls le peuvent », admet-il. « Mais dans le règlement, nous avons des pénalités, qu’il s’agisse de pénalités de temps ou de grille.

« De plus, le Code Sportif International prévoit que les commissaires sportifs disqualifient un concurrent ou attribuent des points au championnat.

Verstappen peut remporter le titre si lui et Hamilton DNF à Abu Dhabi, grâce à ses neuf victoires contre les huit du Britannique car ils sont à égalité de points, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il ferait tout pour s’assurer qu’il remporte son premier titre de F1.

Masi, cependant, insiste sur le fait que les choses ne seront pas aussi simples, déclarant lorsque l’affaire lui a été signalée: « Donc, oui, Max pourrait se voir retirer des points, comme n’importe quelle équipe.

« Nous espérons que ce n’est pas nécessaire, mais c’est l’un des outils disponibles. Je rappellerai à toutes les équipes et pilotes ces dispositions », a révélé l’Australien.

Les deux camps de combat sont sortis à certains moments cette saison, pointant du doigt Masi et les commissaires tout en criant au scandale concernant les pénalités infligées à l’un d’eux.

Masi, d’autre part, le voit différemment en disant: « Bien qu’ils ne veuillent peut-être pas l’admettre, au fond, ils savent tous ce qui est considéré comme légal, ce qui est un jeu équitable, ce qui est une course difficile mais équitable et ce qui ne l’est pas.

« Chaque incident doit être traité séparément », a-t-il poursuivi. « Bien qu’ils puissent se ressembler, ils ne sont pas nécessairement identiques.

« Il y a une croyance commune que je suis responsable des sanctions infligées, mais il appartient à un panel indépendant de commissaires sportifs de décider si une sanction est justifiée », a précisé le joueur de 42 ans.

Charlie Whiting manque aussi à Masi

Christian Horner a déclaré en Arabie saoudite que la F1 manquait à Charlie Whiting, le regretté et très estimé ancien directeur de course de F1, auquel Masi a succédé après sa mort subite en 2019, dans un hôtel avant le Grand Prix d’Australie 2019.

« Ces commentaires ne sont pas inquiétants », a déclaré Masi en ignorant les critiques. « Nous avons vu dans le feu de l’action Christian et Toto (Wolff, de Mercedes) dire diverses choses à l’improviste. Ils ont droit à leur point de vue.

Et a continué à rendre hommage à Whiting: « Je serais le premier à dire que Charlie comme point de référence me manque, avec sa grande expérience.

« Mon équipe et moi faisons de notre mieux. Les gens sont contrariés si quelque chose ne va pas dans leur sens. Je comprends. C’est un sport d’élite », a expliqué Masi.

Quant à son « échange de négociation » avec Red Bull lors du Grand Prix d’Arabie saoudite concernant la position de départ de Verstappen après que le drapeau rouge ait dépassé Hamilton en dehors des limites de la piste, Masi a déclaré: « Cela se produit pendant une course – donnant aux gens la possibilité de donner une position en haut.

«La différence était que c’était sous un drapeau rouge et que l’on se concentrait davantage sur cela.

« C’est la façon la plus pragmatique de gérer cela, en disant: » Vous pouvez le faire ou cela sera renvoyé aux commissaires sportifs et cela entraînera probablement une pénalité de temps « .

« C’est juste que la discussion a pris un peu plus de temps parce que la course a été suspendue », a précisé Masi.

Masi souhaite avoir une confrontation nette pour le titre à Abu Dhabi

Masi a ensuite fait écho à ce que toute la communauté F1 avait dit après Djeddah, en termes d’avoir une confrontation nette pour le titre F1 à Abu Dhabi.

« J’espère que ce n’est pas décidé dans la salle des commissaires, mais par les deux gars en piste. Cela dépend d’eux et de personne d’autre », a conclu le directeur de course.

L’un des facteurs qui ont pu jouer un rôle supplémentaire dans la mise en lumière de Masi a peut-être été la nouvelle tendance à diffuser presque tout ce que les pilotes, les équipes et le personnel de F1 disent lors de l’échange radio pendant les week-ends de course, ce qui n’était pas une pratique standard. à l’époque de feu Charlie Whiting.

Whiting aurait-il été encore plus critiqué si nous avions entendu tout ce qu’il disait dans le feu de l’action ?