Maskholes prouve exactement ce que les conservateurs ont toujours dit – RedState ⋆ .

Alors que la nouvelle des directives révisées du CDC concernant l’utilisation de masques pour ralentir la propagation du COVID-19 a éclaté sur Twitter hier, de nombreux gauchistes sur Twitter ont immédiatement réprimandé la décision du CDC comme étant irréfléchie et trop tôt, signalant leur intérêt pour les autres.

Je suis complètement vacciné mais je porte toujours mon masque car je veux que les gens pensent que je suis républicain. – garçon solitaire (@ nanc3rs) 27 avril 2021

la chose amusante est que même si je suis complètement vacciné et le cdc a dit que cela signifie que je n’ai pas à porter de masque à l’extérieur, je vais toujours être parce que la tranquillité d’esprit et la sécurité des autres sont plus importantes pour moi qu’un morceau de tissu merci – kaileigh (@kaicfox) 28 avril 2021

Honnêtement, je vais toujours continuer à porter un masque et créer un précédent. https://t.co/tO5mo5Y0An – Jimmy Wong (@jfwong) 27 avril 2021

Les gens demandent que je ne sois pas soulagé quand je serai vacciné et que je n’aurai plus à porter de masque, mais je vais toujours porter un masque jusqu’à ce que tout le monde soit en sécurité pour que les autres se sentent plus à l’aise et je veux contribuer à la culture du masque en tant que pratique générale de sécurité. De plus, j’ai des masques sympas. pic.twitter.com/K1AQ55vkox – Clara Sia 🍜 (@serouslyclara) 27 avril 2021

Ces masques tentent de culpabiliser les gens en portant un masque. Malgré de nombreuses «commandes» (CDC, État, comté), je n’ai pas du tout porté de masque à l’extérieur depuis juin de l’année dernière. Récemment, alors qu’à la station-service, un homme s’est approché de moi pour me demander de mettre un masque pour protéger tout le monde autour de moi. Je lui ai demandé pourquoi il pensait qu’il pouvait entrer dans mes 6 pieds d’espace de distance sociale pour entrer dans mon visage, me demandant de mettre un masque à l’extérieur. Furieux, il a crié à propos du fait que je voulais juste tuer des gens et que je ne me souciais de personne autour de moi. Pour lui, j’étais juste là-haut avec Mussolini. Il est allé plus loin en disant que la majorité des problèmes que nous avions étaient dus au fait que les gens ne se cacheraient pas.

Entrez la science et les données.

Je lui ai demandé si c’était le cas, pourquoi la Floride n’avait-elle pas le plus de cas par habitant dans le pays? Abasourdi, il a déclaré que des «milliers» étaient encore en train de mourir d’exposition en Floride. (Non, ils ne le sont pas.) Il a insisté sur le fait que les États avec les pires chiffres pour le COVID étaient des États dirigés par les républicains. Je lui ai alors demandé lequel des États avait les pires chiffres. “DAKOTA DU SUD!” m’a-t-il crié au visage. «Ils n’ont pas de mandat de masque et ils ont plus de décès par population que tout autre État.»

Sachant que c’était inexact sur le plan factuel, je lui ai demandé à quel point il était prêt à parier que le Dakota du Sud n’était même pas dans le top cinq des pires états. Ayant pratiquement un accident vasculaire cérébral à ce stade, mon partenaire de combat maskhole m’a dit que le Dakota du Sud était l’un des meilleurs États du pays, même s’il ne tenait pas compte de la population. «Ils sont soit les premiers soit les seconds pour le nombre de décès par habitant», a-t-il affirmé. En raison de cette invention étonnante appelée Internet, j’ai récupéré les statistiques COVID-19 de World-o-Meter sur mon téléphone et je les lui ai lues à haute voix. En triant les données par décès par million d’habitants, il a montré que les 3 premiers étaient tous des états bleus. Je lui ai montré sur mon téléphone que non seulement le Dakota du Sud ne figurait pas dans le top cinq, mais qu’il faisait à peine le top 10, se classant dixième par habitant et 41e du pays pour le nombre total de décès. Alors que je continuais à lui montrer ces données, il se tenait maintenant juste à côté de moi en train de lire mon téléphone. “Voir!” »a-t-il poursuivi,« c’est parce qu’ils n’ont pas de mandat de masque. »

Pourtant, quand je lui ai demandé pourquoi du top 10, le top 9 avait tous des mandats de masque, il est passé à l’argument final:

“Je comprends ce que disent ces chiffres, mais je vais quand même porter un masque pour aider les autres à se sentir plus à l’aise.”

Le piège a été jeté.

Il savait à ce moment-là qu’il avait foiré. Les masques-mandats ne font rien pour arrêter la propagation du COVID-19, point final. Les données le montrent, les chiffres sortant de ces États le montrent, et tout État qui a levé son mandat de masque n’a pas vu d’augmentation des cas ou des décès (à part la deuxième vague prévue) après que l’action a été prise. Les masques sont sans valeur, mis à part le soulagement performatif qu’il procure à certaines personnes. Si vous êtes complètement vacciné (c’est-à-dire deux semaines après le deuxième vaccin), vous avez encore moins de raisons de porter un masque. (0,04% de toutes les personnes vaccinées ont contracté le COVID-19 lors de l’essai Pfizer) Ce n’est pas une directive selon laquelle les gens devraient ignorer les mandats de masque sur la propriété privée, c’est plutôt un argument contre les mandats de masque forcés par le gouvernement.

Les masques ne se rendent pas compte que, littéralement, personne ne les empêche de porter un masque s’ils le désirent. Ce maskhole qui m’a attaqué pour ne pas porter de masque, à l’extérieur, au soleil, alors qu’il était complètement vacciné, pense que pour qu’il soit protégé, je dois changer quelque chose dans mon mode de vie pour le rendre plus à l’aise. Et voici le point: ils choisissent de le faire, en l’absence d’un mandat gouvernemental. Lorsqu’ils sont confrontés aux données qui montrent que les mandats n’affectent pas la propagation, ils se retirent dans une tour d’ivoire du jugement pour suggérer que votre propre désir de ne pas porter de masque indique en quelque sorte votre manque de soin envers les autres. Ils savent qu’ils ont tort mais ils continuent leur inquisition pour convertir tout le monde à leur point de vue. Hé, plus de pouvoir pour eux et pour tous ceux qui pourraient décider de rejoindre leur cause masquée. Encore une fois, ils l’ont fait en fonction de leur propre choix et non parce que le gouvernement l’a fait à leur place. Si le port d’un masque vous met plus à l’aise, le gouvernement n’a pas besoin de vous dire de le faire.

C’est la base de 95% de mes arguments. Le gouvernement est un échec à chaque tournant. Plus de contrôle gouvernemental se termine presque exclusivement par une catastrophe. Les gens disent que le gouvernement est là pour nous protéger. La vérité est que le gouvernement est là pour se protéger et étendre ses propres tentacules de contrôle à tout ce qu’il peut. Le gouvernement se développe intrinsèquement. Aucun gouvernement n’a jamais volontairement rétracté le pouvoir qu’il affirmait. Comme l’a dit Ronald Reagan, «Il n’y a rien de plus permanent qu’un programme gouvernemental temporaire.»

Quant à mon ami Maskhole? Il décida de s’excuser de la conversation pour partir, seul, masqué dans sa voiture. Ouais, une vraie confiance cérébrale là-bas. Quant aux lignes directrices de distanciation sociale? Je ne supporte pas la plupart des gens, alors je choisis de maintenir mes 6 pieds.