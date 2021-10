Mason Disick s’est déguisé en Freddy Krueger et a volé la vedette au dîner effrayant de Kylie Jenner

Mason Disick canalise l’un des personnages de films d’horreur les plus emblématiques de tous les temps ! Le fils de 11 ans de Kourtney Kardashian et Scott Disick s’est présenté lundi au dîner effrayant de tante Kylie Jenner pour célébrer son lancement de cosmétiques sur le thème de Nightmare on Elm Street en costume Freddy Krueger, clouant complètement la sensation d’Halloween de la saison.

Balançant le tristement célèbre pull rayé marron et rouge du slasher, le fedora et les griffes, Mason peut être vu assis et profiter de l’ambiance de la fête sur l’histoire Instagram de tante Kim Kardashian. Le petit ami de Jenner, le rappeur Travis Scott, s’est également habillé pour tuer lors de la fête, enfilant le masque de hockey de Jason Voorhees pour un costume terrifiant du vendredi 13. Le dîner, qui comprenait des beignets injectables, a également rendu hommage à Freddy avec des gants à griffes métalliques et des roses mortes accompagnant chaque assiette.

(Photo : Kim Kardashian)

Khloé Kardashian et Kris Jenner ont également assisté à la fête, qui a accueilli les invités avec un camion présentant la nouvelle ligne effrayante de Kylie Cosmetics, comprenant une palette de fards à paupières sur le thème de Nightmare on Elm Street, un trio de laques pour les lèvres, une tache pour les lèvres et les joues et des faux cils. Kylie a annoncé la nouvelle collection avec une révélation sanglante lundi, partageant des photos d’elle complètement déshabillée et couverte de faux sang. La collection sera lancée sur KylieCosmetics.com mardi à 15 h, heure du Pacifique.

(Photo : Kim Kardashian)

La famille Kardashian-Jenner a également commencé à filmer sa nouvelle émission de téléréalité pour Hulu après la fin de L’incroyable famille Kardashian après 20 saisons plus tôt cette année. « C’est la plus longue période pendant laquelle nous n’avons pas tourné », a déclaré Kim à Ellen DeGeneres lors du talk-show du comédien le mois dernier. « Et c’est fou depuis que nous avons eu ce temps libre, tout ce qui s’est passé. Que ce soit cette relation ou la relation de Kourtney ou qui que ce soit. C’est comme si les gens avaient eu ce temps libre et que ces belles nouvelles relations s’épanouissaient et c’est ça va être vraiment amusant et intéressant de voir la dynamique du tournage et nous revoir ensemble. Je suis excité. »

Kris a annoncé l’année dernière que sa famille s’associerait à Hulu après la fin de KUWTK. « Heureuse d’annoncer notre nouveau partenariat pluriannuel avec Hulu et Star et ce qui va arriver en 2021 », a-t-elle tweeté en décembre 2020.