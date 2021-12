Mason Geertsen jure « va te faire vacciner » à Tyler Bertuzzi

Mason Geertsen a vu son opportunité ici et l’a saisie.

En troisième période du match de samedi entre les Devils du New Jersey et les Red Wings de Detroit, Geertsen et Tyler Bertuzzi se sont mêlés après le coup de sifflet. Alors que les deux hommes étaient séparés par les autorités, Geertsen s’est éloigné et a apparemment dit à Bertuzzi d' »aller se faire vacciner » au moins deux fois.

De toute évidence, ce gazouillis fait référence au manque de statut vaccinal de Bertuzzi en tant que seul joueur non vacciné de la LNH à jouer actuellement. Bertuzzi a également passé du temps sur la liste des protocoles COVID de la LNH au début du mois de décembre, ratant cinq matchs, les trois derniers desquels les Red Wings ont perdu par un score combiné de 18-7.

Voici comment le moment entre les deux s’est déroulé sur la glace.

Compte tenu de la masse de reports et d’arrêts dans la LNH – et dans le monde du sport en général – il n’est pas surprenant que le statut de vaccination de Bertuzzi soit utilisé comme un pépiement contre lui. Non seulement cela, Bertuzzi a doublé pour rester non vacciné après son retour du protocole COVID, déclarant que « évidemment, ça craint les jeux manquants, mais c’est ce que c’est ».

Dans les matchs auxquels Bertuzzi a joué, il a été un joueur incroyablement efficace, enregistrant 21 points (12 buts) en 23 matchs joués. Bertuzzi a même eu le dernier mot dans le match de samedi, marquant deux buts en route vers la victoire de 5-2 de l’équipe sur les Devils.

Pourtant, vous devez vous attendre à ce que les autres joueurs de la LNH ne se retiennent pas de gazouiller Bertuzzi de la même manière que Geertsen, s’ils ne l’ont pas déjà fait.